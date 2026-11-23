شبکه‌های مختلف سیما امروز با پخش زنده دیدار حساس تیم‌های الاتحاد عربستان و پاختاکور ازبکستان در لیگ نخبگان آسیا از شبکه ورزش و بررسی نقش اساسی مادران شهدا همراه با مطالبات ضدجنگ شهروندان آمریکایی در برنامه «تهران ۲۰» از شبکه تهران، مهمان مخاطبان هستند.

پخش فوتبال الاتحاد و پاختاکور و برنامه «تهران ۲۰» از شبکه‌های ورزش و تهران

پخش فوتبال الاتحاد و پاختاکور و برنامه «تهران ۲۰» از شبکه‌های ورزش و تهران

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در چارچوب رقابت‌های هفته پنجم لیگ نخبگان آسیا، دیدار تیم‌های الاتحاد عربستان و پاختاکور ازبکستان امشب، دوشنبه دوم آذر از ساعت ۲۱:۴۵ به صورت زنده با گزارشگری مجید عابدی از شبکه ورزش پخش می‌شود.

در جدول رده‌بندی، تیم الاتحاد با ۴ بازی و ۴ امتیاز در رتبه دهم و پاختاکور با همین تعداد بازی و ۲ امتیاز در جایگاه چهاردهم قرار دارد.

همچنین برنامه «تهران ۲۰» امشب ساعت ۲۰ به تهیه‌کنندگی مجتبی احمدی و محمد علیبازی از شبکه تهران سیما روی آنتن می‌رود.

این برنامه در دو بخش اصلی؛ با حضور فاطمه دیانتی همسر سرلشکر شهید محمد شیرازی به تبیین نقش مادران و همسران شهدا به‌عنوان الگوی صبر و ایستادگی می‌پردازد و در بخش دیگر با حضور رضا صارمی‌راد کارشناس مسائل آمریکا و استاد دانشگاه، درخواست‌های مردمی در ایالات متحده از اعضای کنگره برای خاتمه دادن به جنگ و پیگیری مشکلات اقتصادی را بررسی می‌کند.