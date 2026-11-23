جلسه پدافند غیرعامل شهرستان به ریاست شهلا تاجفر، فرماندار ماکو و با حضور اعضا برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،شهلا تاجفر فرماندار ماکو در این جلسه با تأکید بر ضرورت تداوم خدمات‌رسانی در تمامی شرایط و وضعیت حاکم بر کشور، خواستار پیش‌بینی تدابیر لازم از سوی دستگاه‌ها و آمادگی پدافندی تأسیسات حساس از جمله تصفیه‌خانه‌ها، ایستگاه‌های برق و گاز شد.

وی همچنین بر تهیه محتوای آموزشی، آگاه‌سازی عمومی و ارتقای آمادگی مدارس، دانشگاه‌ها و خانواده‌ها در حوزه پدافند غیرعامل تأکید کرد.

در این جلسه، گزارش دستگاه‌های نظامی، انتظامی و خدمات‌رسان ارائه و وضعیت آمادگی زیرساخت‌های حیاتی مورد بررسی قرار گرفت.