روابط عمومی اداره گاز ملارد از فراهم‌شدن امکان دریافت مجوز حفاری و انشعاب قانونی گاز برای منازل و واحد‌های تجاری فاقد پروانه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، روابط عمومی اداره گاز ملارد طی اطلاعیه‌ای خطاب به اهالی محترم ملارد به‌ویژه ساکنان منطقه سرآسیاب اعلام کرد: با هماهنگی انجام‌شده با فرماندار و شهردار ملارد، امکان دریافت مجوز حفاری و تأییدیه ملک برای منازل مسکونی و واحد‌های تجاری فاقد پروانه ساخت فراهم شده است.

روابط عمومی اداره گاز ملارد افزود: بر اساس اطلاعیه فراهم‌شدن امکان دریافت انشعاب قانونی گاز، متقاضیان می‌توانند با مراجعه به شهرداری ملارد، مجوز‌های لازم را دریافت کرده و سپس با مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت و تکمیل مدارک، درخواست اشتراک قانونی گاز خود را از اداره گاز شهرستان پیگیری کنند.

روابط عمومی اداره گاز ملارد در اطلاعیه فراهم‌شدن امکان دریافت انشعاب قانونی گاز تأکید کرده است: در مرحله فعلی، امکان دریافت انشعاب قانونی گاز صرفاً برای منازل مسکونی دارای سیستم گرمایشی پکیج در نظر گرفته شده است.

روابط عمومی اداره گاز ملارد همچنین با اشاره به خطرات استفاده غیرمجاز یادآور شد: استفاده غیرمجاز از گاز طبیعی جرم محسوب می‌شود و می‌تواند خطرات جانی و مالی به همراه داشته باشد و موجب معرفی متخلفان به مراجع قضایی شود.

روابط عمومی اداره گاز ملارد، در پایان از شهروندان محترم درخواست کرد برای برخورداری از انشعاب قانونی گاز، در اسرع وقت نسبت به انجام مراحل اعلام‌شده اقدام کنند.