مدیرکل مدیریت بحران مازندران از صدور هشدار دریایی سطح نارنجی خبر داد و گفت: فعالیت‌های تفریحی، گردشگری و صیادی در دریای خزر تا اواخر وقت پنجشنبه ۵ آبان ممنوع است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، محمدی، مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران، با اشاره به صدور هشدار دریایی سطح نارنجی شماره ۱۵ از سوی اداره کل هواشناسی استان گفت: از بعدازظهر چهارشنبه ۴ آذر تا اواخر وقت پنجشنبه ۵ آذر، وزش باد نسبتاً شدید تا شدید، مواج شدن دریا و رگبار و رعدوبرق در مناطق ساحلی و دور از ساحل مازندران پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: سرعت وزش باد در مناطق نزدیک ساحل به ۶۸ کیلومتر بر ساعت و در مناطق دور از ساحل به ۹۰ کیلومتر بر ساعت می‌رسد. ارتفاع موج نیز در مناطق نزدیک ساحل تا ۲ و نیم متر و در مناطق دور از ساحل تا ۳ متر پیش‌بینی شده که در بیشینه مقادیر ممکن است به ۴ تا ۵ متر افزایش یابد.

مدیرکل مدیریت بحران مازندران با هشدار درباره خطر غرق‌شدگی شناگران، قایق‌های تفریحی و شناورهای صیادی، گفت: اختلال در تردد شناورها و ورود و خروج به حوضچه بنادر، دشواری فعالیت شناورهای بزرگ و عملیات تخلیه و بارگیری و همچنین پاره شدن تورهای صیادی و آسیب به قفس‌های پرورش ماهی از پیامدهای احتمالی این شرایط جوی است.

محمدی تأکید کرد: در مدت فعالیت این سامانه، شنا و هرگونه فعالیت تفریحی و گردشگری دریایی ممنوع است و فعالیت شناورهای صیادی و قایق‌های تفریحی باید متوقف شود. همچنین از ترددهای غیرضروری دریایی و فعالیت شناورهای بزرگ خودداری شود.

وی از فعالان حوزه صیادی و پرورش ماهی در قفس‌های دریایی خواست برای حفاظت از تجهیزات و تأسیسات خود اقدامات پیشگیرانه انجام دهند و افزود: دستگاه‌های اجرایی، امدادی و مسئولان بنادر و دریانوردی نیز باید با حفظ آمادگی و آماده‌باش، تمهیدات لازم را برای پیشگیری از حوادث و کاهش خسارات احتمالی به کار گیرند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران از شهروندان، گردشگران، صیادان و فعالان دریایی خواست هشدارهای صادرشده را جدی بگیرند و تا زمان پایان فعالیت سامانه از هرگونه فعالیت مخاطره‌آمیز در دریا خودداری کنند.