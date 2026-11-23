فرمانده انتظامی بویراحمد از دستگیری و کشف ۸۰۰ لیتر سوخت قاچاق فاقد مجوز در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای کهگیلویه وبویراحمد ، سرهنگ بهمن گرجیان فرمانده انتظامی بویراحمد گفت: ماموران پاسگاه انتظامی سررود جنوبی ضمن هماهنگی با مرجع قضایی در راستای اجرای طرح ارتقا و امنیت اجتماعی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز حین پایش و کنترل خودرو‌های عبوری در محور‌های مواصلاتی به یک دستگاه سمند سفید مشکوک شده و اقدام به توقف خودرو نمودند.

سرهنگ گرجیان افزود: ماموران در بازرسی از خودرو مقدار ۸۰۰ لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل که فاقد مجوز بوده را کشف و ضبط کردند.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه قاچاق کالا یکی از عوامل مختل اقتصاد در کشور می‌شود؛ خاطرنشان کرد: در این راستا سوخت کشف شده و متهم دستگیر شده پس از تشکیل پرونده تحویل پلیس امنیت اقتصادی گردید.