استاندار آذربایجان‌غربی به دعوت کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در نشست این کمیسیون حضور یافته و مسائل و مطالبات کشاورزان و باغداران استان، به‌ویژه موانع صادرات سیب را پیگیری کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی به دعوت کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در نشست این کمیسیون حضور یافته و مسائل و مطالبات کشاورزان و باغداران استان، به‌ویژه موانع صادرات سیب را پیگیری کرد.

در این نشست راهکار‌های تسهیل صادرات سیب و رفع موانع تعهدات ارزی صادرکنندگان بررسی و مقرر شد میزان رفع تعهد ارزی صادرات سیب به حداقل ۶۰ درصد کاهش یابد و پایه ارزی صادرات این محصول نیز حداقل ۴۰ درصد کاهش پیدا کند.

همچنین فعال‌سازی مشوق‌های صادراتی برای واردات انبه و موز در قبال صادرات سیب و اعطای مهلت شش‌ماهه به صادرکنندگان برای تسویه یا تهاتر تعهدات ارزی ۶۰ درصدی، از دیگر تصمیمات این نشست در راستای حمایت از صادرکنندگان و تسهیل دسترسی به بازار‌های هدف بود.

در پایان مقرر شد از روز دوشنبه، سفرای کشور‌های همسایه به‌صورت متوالی به کمیسیون کشاورزی مجلس دعوت شوند تا با بررسی ظرفیت بازار‌های منطقه‌ای، زمینه تسهیل و توسعه صادرات سیب آذربایجان‌غربی فراهم شود.