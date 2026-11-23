رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی از اجرای گسترده برنامه‌های آموزشی و ترویجی، توسعه مزارع الگویی و توانمندسازی بهره‌برداران با هدف افزایش بهره‌وری و گسترش کشاورزی دانش‌بنیان طی سال گذشته تاکنون خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، محمد رضا اصغری با تشریح عملکرد حوزه ترویج کشاورزی استان اظهار کرد: در این مدت ۲ هزار و ۹۰۴ برنامه ترویجی با مشارکت و آموزش ۲۵۵ هزار و ۱۵۵ نفرروز بهره‌بردار برگزار شده و ۱۸۴ دوره مهارتی نیز با حضور بیش از ۱۲ هزار نفر در زیر‌بخش‌های مختلف کشاورزی اجرا شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان افزود: توسعه ۹۵ مزرعه الگویی در ۲۰ شهرستان، برگزاری کاروان‌های ترویجی ملی و استانی، اجرای برنامه‌های تخصصی با مشارکت شرکت‌های دانش‌بنیان و آموزش بهره‌برداران در زمینه الگوی کشت و فناوری‌های نوین از دیگر اقدامات شاخص این حوزه بوده است.

وی با اشاره به دستاورد‌های طرح‌های بهره‌وری آب در حوضه دریاچه ارومیه تصریح کرد: اجرای ۱۷ سایت الگویی با محوریت هوشمندسازی کشاورزی و نوآوری در مزارع چغندرقند وذرت علوفه‌ای شامل استفاده از نوارتیپ وتغییر ارایش کشت که به‌طور میانگین موجب افزایش عملکردو کاهش ۴۰ درصدی مصرف اب دراین مزارع شده است.

وی ادامه داد: در راستای توسعه کشاورزی پایدار و مشارکت جوامع محلی در احیای دریاچه ارومیه، طرح‌های آموزشی و ترویجی در پنج شهرستان و ۱۲ روستا با مشارکت ۱۸۶ کشاورز داوطلب اجرا شده و تاکنون ۸۳ کارگاه آموزشی و ۲۴ رویداد زیست‌محیطی در مناطق تحت پوشش برگزار شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی توانمندسازی زنان روستایی، توسعه مشاغل خانگی، ایجاد زنجیره ارزش فرآوری محصولات باغی، اجرای طرح باغچه‌های سلامت و ترویج مدیریت بهینه آب کشاورزی را از دیگر اقدامات این مجموعه عنوان کرد.

وی همچنین از اختصاص اعتبار برای تعمیر و نوسازی مراکز جهاد کشاورزی خبر داد و گفت: نوسازی و تجهیز مراکز، احداث ساختمان‌های جدید در ربط سردشت و کناره‌لک سلماس و توزیع ۲۹ دستگاه رایانه از دیگر اقدامات انجام‌شده در راستای تقویت زیرساخت‌های ترویجی استان است.

اصغری در پایان خاطرنشان کرد: این اقدامات با هدف انتقال دانش و فناوری به عرصه تولید، ارتقای مهارت بهره‌برداران، افزایش بهره‌وری منابع آب و خاک و تقویت کشاورزی دانش‌بنیان دنبال می‌شود و توسعه کشاورزی پایدار از اولویت‌های سازمان جهاد کشاورزی استان است.