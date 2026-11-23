بیش از ۱۳ هزار و ۴۰۰ تن انواع سبزی و صیفی‌جات پاییزه در سال زراعی ۱۴۰۵ از هزار و ۳۷۰ هکتار اراضی کشاورزی قائم‌شهر برداشت شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، معصومه صفری اوریمی مدیر جهاد کشاورزی قائم‌شهر گفت: در سال زراعی ۱۴۰۵، کشاورزان این شهرستان ۱۳ هزار و ۴۴۴ تن انواع سبزی و صیفی‌جات پاییزه تولید و برداشت کردند.

وی با اشاره به کشت ۲۱ نوع محصول در هزار و ۳۷۰ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان افزود: شرایط اقلیمی مناسب، زمین‌های مستعد، دسترسی به منابع آب و توانمندی کشاورزان، ظرفیت مناسبی برای توسعه تولید محصولات متنوع در قائم‌شهر فراهم کرده است.

صفری اوریمی با تشریح میزان تولید برخی محصولات پاییزه گفت: یک‌هزار و ۲۰ تن اسفناج، ۱۰۰ تن انواع کلم، ۶۸ تن شلغم، ۵۴ تن نخودفرنگی، ۱۲۰ تن هویج، ۴۰ تن چغندر لبویی، ۲۸۰ تن تربچه، ۷۰۰ تن گشنیز، ۲۳۸ تن ترب، ۹۴۰ تن جعفری، ۲۲۰ تن پیازچه، ۲۴۰ تن تره، ۱۶۰ تن شوید، ۶۴۰ تن شاهی، ۸۰ تن نعناع و ۱۸۰ تن شنبلیله در این شهرستان تولید شده است.

مدیر جهاد کشاورزی قائم‌شهر با بیان اینکه ۲ هزار و ۷۴۰ نفر در زمینه تولید سبزی و صیفی‌جات فعالیت دارند، افزود: آماده‌سازی زمین، کاشت، داشت، مدیریت آبیاری، کنترل آفات و بیماری‌ها و برداشت محصول از مراحل فعالیت این بهره‌برداران است.

وی ادامه داد: عملیات کاشت محصولات پاییزه از شهریور آغاز شده و متناسب با نوع محصول و شرایط آب‌وهوایی در مهر و آبان نیز ادامه داشته است.

صفری اوریمی با تأکید بر رعایت توصیه‌های فنی و مدیریت مصرف نهاده‌های کشاورزی گفت: توسعه کشت متنوع و استفاده از روش‌های مناسب کاشت و داشت، علاوه بر تأمین محصولات تازه مورد نیاز بازار، در افزایش بهره‌وری اراضی، ایجاد اشتغال و تقویت اقتصاد خانوارهای روستایی مؤثر است.