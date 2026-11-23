به گزارش خبرگزاری صداوسیما سرهنگ جواد مختاررضایی، معاون اجتماعی پلیس فتا، گفت: پلیس فتا بر اساس مصوبات شورای عالی فضای مجازی و مسئولیت‌هایی که در حوزه امنیت سکو‌های اینترنتی بر عهده دارد، از سال‌های گذشته موضوع امنیت سایبری این سکو‌ها را در دستور کار قرار داده است.

وی افزود: سال ۱۳۹۹ سند حداقل الزامات امنیت سایبری به سکو‌های اینترنتی ابلاغ شد و شاخص‌های مربوط به این حوزه از پنج تا شش سال قبل در اختیار آنها قرار گرفته است. البته با توجه به تحولات فضای مجازی و سایبری، این شاخص‌ها همواره به‌روزرسانی می‌شوند و همکاران ما نیز به‌صورت دوره‌ای، حضوری و غیرحضوری، سکو‌های مختلف را مورد بررسی و بازدید قرار می‌دهند.

معاون اجتماعی پلیس فتا با بیان اینکه مسئولیت این پلیس فقط به پیشگیری و تأمین امنیت محدود نمی‌شود، تصریح کرد: در صورت وقوع حملات سایبری نیز همکاران ما در کنار سکو‌ها و کسب‌وکار‌های اینترنتی قرار می‌گیرند و برای مدیریت شرایط و مقابله با پیامد‌های این حملات به آنها کمک می‌کنند؛ همان‌طور که در برخی موارد طی سال گذشته، از جمله در موضوع یکی از پلتفرم‌های رمزارزی، این همکاری انجام شد.

مختاررضایی با اشاره به آغاز فرآیند رسمی رتبه‌بندی امنیت سایبری سکو‌های اینترنتی ادامه داد: پس از ابلاغ مصوبه مربوط به رتبه‌بندی در شهریورماه، پلیس فتا مجدداً شاخص‌ها را بررسی و ابلاغ کرد و کارشناسان ما به‌صورت حضوری و غیرحضوری، سکو‌های مشمول این طرح را مورد ارزیابی قرار دادند.

وی با تأکید بر اینکه همه کسب‌وکار‌های اینترنتی با شاخص‌های یکسان ارزیابی نمی‌شوند، ادامه داد: میان شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پیامک انبوه، سکو‌های رمزارزی و سایر کسب‌وکار‌های اینترنتی تفاوت‌هایی وجود دارد؛ بنابراین در این ارزیابی‌ها، علاوه بر الزامات پایه امنیت سایبری، شاخص‌های اختصاصی متناسب با نوع فعالیت هر کسب‌وکار نیز در نظر گرفته شده است.

معاون اجتماعی پلیس فتا درباره روند ارزیابی اپراتور‌های پیامک انبوه گفت: این رتبه‌بندی در نشست هفتم مهرماه به اپراتور‌های پیامکی اعلام شد و پس از آن فرصتی در اختیار شرکت‌ها قرار گرفت تا نقاط ضعفی را که در جریان ارزیابی اولیه شناسایی شده بود، برطرف کنند. پس از انجام اصلاحات، بازدید‌های مجدد صورت گرفت و نتایجی که امروز اعلام شده، حاصل بررسی‌های دوباره بر اساس شاخص‌های تعیین‌شده است.

مختاررضایی با اشاره به اینکه ۱۹ شرکت ارائه‌دهنده خدمات پیامک انبوه از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای ارزیابی معرفی شده بودند، علت انتخاب این حوزه به‌عنوان نخستین گروه را اهمیت مقابله با فیشینگ و لینک‌های مخرب عنوان و تصریح کرد: یکی از موضوعاتی که پلیس فتا به‌طور مستمر با آن درگیر است، ارسال لینک‌های آلوده و مخرب و کلاهبرداری‌های مبتنی بر فیشینگ است؛ به همین دلیل تصمیم گرفتیم ارزیابی را از اپراتور‌های پیامک انبوه آغاز کنیم تا علاوه بر بررسی امنیت خود سامانه‌ها، توانایی آنها در مقابله با ارسال لینک‌های مخرب نیز سنجیده شود.

وی با بیان اینکه در این ارزیابی حدود ۲۰۰ شاخص در قالب ۱۰ محور مورد بررسی قرار گرفته است، ادامه داد: دو موضوع اصلی را در این رتبه‌بندی مدنظر داشتیم؛ نخست اینکه خود سامانه و زیرساخت شرکت تا چه اندازه از امنیت برخوردار است و دوم اینکه مجموعه ارائه‌دهنده خدمات پیامکی تا چه میزان توانایی شناسایی و کنترل پیامک‌های مخرب و لینک‌های فیشینگ را دارد و می‌تواند از ادامه انتشار آنها جلوگیری کند.

مختاررضایی افزود: حتی اگر لینک آلوده‌ای از طریق بستر یکی از اپراتور‌ها ارسال شود، آن شرکت موظف است در کوتاه‌ترین زمان ممکن برای ارسال پیامک‌های هشدار و جبرانی به کاربران اقدام کند تا شهروندان از آلوده بودن لینک و احتمال کلاهبرداری مطلع شوند.

معاون اجتماعی پلیس فتا با تشریح مبانی فنی ارزیابی‌ها گفت: در حوزه امنیت نرم‌افزار پنل‌ها از شاخص‌های مرتبط با امنیت نرم‌افزار و برای بررسی تنظیمات سرور‌ها و تجهیزات از استاندارد CIS استفاده کردیم. همچنین در حوزه حریم خصوصی و الزامات حفاظت از داده‌ها، مقررات و چارچوب GDPR مورد توجه قرار گرفت.

وی افزود: این استاندارد‌ها به‌عنوان مراجع بین‌المللی مورد استفاده قرار گرفتند، اما در کنار آنها قوانین و الزامات داخلی کشور نیز مدنظر بود؛ از جمله موضوع ثبت و نگهداری لاگ‌ها که برای پلیس و امکان پیگیری‌های بعدی اهمیت بسیار زیادی دارد.

مختاررضایی با اشاره به استفاده از تجربه عملی پلیس فتا در تدوین شاخص‌ها تصریح کرد: علاوه بر الزامات و استاندارد‌های مکتوب، تجربه عملی پلیس در یکی دو سال گذشته نیز در این ارزیابی‌ها لحاظ شد. ما بررسی کردیم که سکو‌های اینترنتی در جریان حملات سایبری سال‌های اخیر عملاً با چه تهدید‌هایی مواجه بوده‌اند و این تجربیات را در شاخص‌های ارزیابی خود وارد کردیم.

وی با اشاره به افزایش استفاده از هوش مصنوعی در حملات سایبری ادامه داد: در حملات اخیر مشاهده کردیم که هوش مصنوعی به‌شدت مورد استفاده قرار گرفته و موجب افزایش سرعت اجرای حملات سایبری شده است. بر همین اساس، به سکو‌ها ابلاغ کردیم که در حوزه پایش و دفاع سایبری خود نیز حتماً از ظرفیت هوش مصنوعی استفاده کنند. برخی سکو‌ها این اقدام را آغاز کرده‌اند، اما لازم است تمرکز بیشتری بر این موضوع داشته باشند.

معاون اجتماعی پلیس فتا با تأکید بر نقش کارشناسان امنیت سایبری در پیشگیری از حملات گفت: اگر تلاش‌های شبانه‌روزی کارشناسان و متخصصان حوزه سایبری کشور و همکاران ما در پلیس فتا نباشد، ممکن است مردم تازه پس از وقوع یک حادثه متوجه ابعاد تهدید‌ها شوند؛ در حالی که خوشبختانه این کارشناسان همواره در کنار سکو‌ها و کسب‌وکار‌های اینترنتی هستند تا از بروز چنین اتفاقاتی جلوگیری کنند.

مختاررضایی با اشاره به برخی محور‌های تخصصی ارزیابی شرکت‌های پیامکی گفت: پیشگیری از تقلب، فرآیند‌های احراز هویت یا KYC، امنیت دسترسی از راه دور، ثبت و نگهداری امن رویداد‌ها و اطلاعات سیستمی، امنیت شبکه و اپلیکیشن از جمله محور‌هایی است که در این ارزیابی‌ها مورد توجه قرار گرفته است.

وی ادامه داد: موضوع ثبت و نگهداری لاگ‌ها برای پلیس اهمیت زیادی دارد؛ چراکه در صورت وقوع تخلف یا حمله سایبری، امکان بررسی و پیگیری موضوع را فراهم می‌کند. همچنین امنیت شبکه و نرم‌افزارها، بررسی بخش‌های مختلف اپلیکیشن و حتی بخش قابل مشاهده برای کاربر نیز به‌صورت مستمر مورد پایش قرار می‌گیرد.

معاون اجتماعی پلیس فتا با تأکید بر اهمیت پشتیبان‌گیری و تداوم فعالیت کسب‌وکار‌ها گفت: صرف اینکه یک مجموعه اعلام کند از اطلاعات خود نسخه پشتیبان تهیه کرده، کافی نیست؛ بلکه باید برنامه مشخصی برای تداوم کسب‌وکار (BCP) و بازیابی پس از بحران (DRP) داشته باشد و این برنامه‌ها نیز به‌صورت عملی اجرا شوند.

مختاررضایی با تأکید بر اینکه هدف از رتبه‌بندی شرکت‌ها فقط اختصاص رتبه‌های A، B، C و D نیست، تصریح کرد: اولویت اصلی ما ارتقای امنیت سایبری است و پلیس فتا در حوزه حفاظت از داده‌ها با هیچ مجموعه‌ای تعارف ندارد. حفاظت از داده‌ها خط قرمز ماست و کارشناسان پلیس این موضوع را با جدیت در سکو‌های مختلف بررسی می‌کنند.

وی افزود: هدف این است که مردم هنگام استفاده از سکو‌های اینترنتی بدانند هر پلتفرم برای تأمین امنیت اطلاعات و داده‌های کاربران خود چه اقداماتی انجام داده و در چه سطحی قرار دارد. در واقع، شهروندان باید بتوانند با آگاهی بیشتری درباره امنیت بستری که اطلاعات خود را در اختیار آن قرار می‌دهند، تصمیم‌گیری کنند.

معاون اجتماعی پلیس فتا گفت: این رتبه‌بندی فقط از منظر امنیت سایبری انجام شده و نباید آن را به سایر ابعاد فعالیت شرکت‌ها تعمیم داد. برای مثال، اگر فردی قصد سرمایه‌گذاری مالی در یک سکو را دارد، رتبه امنیت سایبری به‌تنهایی پاسخگوی ارزیابی همه جوانب فعالیت آن مجموعه نیست؛ موضوع مورد بررسی ما صرفاً میزان امنیت سایبری و حفاظت از اطلاعات کاربران است.

مختاررضایی ویژگی شرکت‌های قرارگرفته در سطح A را برشمرد تصریح کرد: این شرکت‌ها الزامات پایه امنیتی را رعایت کرده‌اند و در کنار آن، در حوزه پایش و کنترل پیامک‌های مخرب و لینک‌های فیشینگ نیز عملکرد مطلوبی داشته‌اند. همچنین نوآوری‌های مناسبی در این زمینه ارائه کرده‌اند که از نقاط قوت و مزیت رقابتی آنها محسوب می‌شود.

مختاررضایی در تشریح تفاوت سطوح رتبه‌بندی شرکت‌ها گفت: شرکت‌های قرارگرفته در سطح B الزامات پایه امنیتی مشابه سایر شرکت‌های هم‌گروه خود را رعایت کرده‌اند، اما حجم فعالیت، میزان ارسال پیامک و تنوع مشتریان آنها کمتر است و قابلیت‌های امنیتی را در مقیاس محدودتری توسعه داده‌اند؛ بنابراین برای ارتقای وضعیت امنیتی خود همچنان جای کار دارند.

وی افزود: در سطح C نیز امنیت زیرساخت‌های شرکت‌ها در حد قابل قبول ارزیابی شده است، اما این شرکت‌ها در حوزه مدیریت ارسال پیامک و امنیت سامانه همچنان نیازمند بهبود هستند.

معاون اجتماعی پلیس فتا درباره شرکت قرارگرفته در سطح D ادامه داد: این شرکت فعالیت مؤثر و قابل توجهی در حوزه ارائه خدمات پیامک انبوه ندارد و این موضوع در تعیین رتبه آن نیز مورد توجه قرار گرفته است.

وی با تأکید بر اینکه رتبه‌بندی شرکت‌ها بر اساس شاخص‌های مشخص و نتایج ارزیابی‌های کارشناسی انجام شده است، گفت: ملاک‌های ارزیابی از ابتدا مشخص بوده و نتایج بررسی‌ها نیز یک‌بار به شرکت‌ها اعلام شده است. امنیت سایبری خط قرمز پلیس فتاست و در تعیین رتبه‌ها نیز صرفاً شاخص‌های تعیین‌شده ملاک عمل قرار گرفته است.

وی با قدردانی از همکاری مرکز ملی فضای مجازی در اجرای این طرح تصریح کرد: چنین اقداماتی می‌تواند به ارتقای امنیت سایبری کسب‌وکار‌ها منجر شود؛ چراکه وقتی سکو‌ها بدانند به‌صورت مستمر در معرض ارزیابی و بررسی قرار دارند، با جدیت بیشتری الزامات امنیتی را رعایت می‌کنند. تمام سکو‌هایی که در حوزه نظارتی پلیس فتا قرار دارند، پیش از این نیز مورد بررسی بوده‌اند، اما اکنون با اجرای طرح رتبه‌بندی، نتایج ارزیابی‌ها در اختیار مردم قرار می‌گیرد تا شهروندان با آگاهی بیشتری از خدمات این سکو‌ها استفاده کنند.