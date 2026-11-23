حسن عبدلیان‌پور به خبرگزاری صدا و سیما گفت: حقوقدانان آزاده کشور‌های غرب آسیا همکاری خوبی با ما دارند. گزارش‌های کارشناسی از جنایت علیه ایران به دست ما رسیده که بعد‌ها به عنوان یک سند بین‌المللی منتشر خواهد شد.

او گفت: برخی کشور‌های حوزه خلیج فارس در همکاری با تجاوزگران به ایران نقش ویژه‌ای داشتند و مسئولیت بین‌المللی دارند، ولی نمی‌توانند از این مسئولیت شانه خالی کنند و حق دفاع مشروع ایران را به چالش بکشند.

رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه گفت: ترامپ به صراحت از برخی کشور‌های حوزه خلیج فارس تشکر کرد و مستنداتش موجود است. مستنداتی داریم که برخی کشور‌های حوزه خلیج فارس مستقیم هم به ایران حمله کرده‌اند و مستنداتش را به محکمه‌های دارای صلاحیت ارائه کردیم.