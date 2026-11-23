­­رئیس انجمن مراکز اسقاط خودرو‌های فرسوده، از تایید افزایش قیمت هر گواهی اسقاط خودروی سواری از ۶۰ به ۱۰۰ میلیون تومان خبر داد.

آقای حسن کریمیان در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صداوسیما؛ درباره بازنگری در قیمت گواهی اسقاط سبک (سواری) افزود: با توجه به جزء ۲ بند ث ماده ۴۸ قانون برنامه ۵ ساله هفتم پیشرفت کشور و عطف به مکاتبه رسمی انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت با ستاد نوسازی ناوگان حمل و نقل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) نرخ مربوط به انواع گواهی اسقاط سواری در سامانه نوسازی ناوگان به نشانی NNHK.IR به روز رسانی شد.

رئیس انجمن مراکز اسقاط خودرو‌های فرسوده با اشاره به اینکه ارزش هر گواهی اسقاط خودروی سواری که پیش از این ۶۰ میلیون تومان تعیین شده بود، با افزایش به ۱۰۰ میلیون تومان رسیده است، ادامه داد: از آنجا که در سازوکار فعلی برای هر دستگاه خودروی فرسوده ۳ گواهی اسقاط صادر می‌شود، مجموع ارزش گواهی‌های تولیدشده به ازای هر خودروی فرسوده به ۳۰۰ میلیون تومان می‌رسد.

به گفته کریمیان، این تغییر قیمت با هدف ایجاد جاذبه مالی برای مالکان خودرو‌های فرسوده جهت تحویل وسیله نقلیه خود برای افزایش هر چه بیشتر فرسوده‌ها از ناوگان حمل و نقل فرسوده کشور است.

رئیس انجمن مراکز اسقاط خودرو‌های فرسوده با اشاره به اینکه خودروسازان و واردکنندگان، تغییر قیمت گواهی اسقاط را در هزینه تمام شده شماره گذاری اعمال خواهند کرد، افزود: افزایش قیمت گواهی اسقاط از سوی این انجمن می‌تواند جبران بخشی از فاصله قیمتی بین بازار و خودروسازان را مرتفع کند.

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