به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، سرهنگ صادق شکری افزود: این متهم با خرید محصولات کشاورزی و حبوبات از کشاورزان و ارائه چک‌های جعلی، اقدام به کلاهبرداری از آنان کرده بود.

وی افزود: مجموع ارزش اموال کلاهبرداری‌شده از مالباختگان به ۴۰۰ میلیارد ریال می‌رسد و تاکنون ۱۵ نفر در این پرونده از متهم شکایت کرده‌اند.

رییس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی آذربایجان غربی ادامه داد: در بازرسی از انبار این فرد، بیش از ۳۶ تن انواع محصولات کشاورزی و مواد غذایی کشف شد که شامل خرما، تخمه، برنج، سویا و انواع حبوبات بود.

سرهنگ شکری با بیان اینکه کالاهای کشف‌شده به مالباختگان تحویل داده شد، گفت: متهم پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.