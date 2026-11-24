مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان: کاهش ۲ درجه‌ای دمای محیط، معادل تولید گاز ۲ مرحله میدان پارس جنوبی صرفه‌جویی به همراه دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان گفت: با کاهش تنها ۲ درجه‌ای دمای محیط خانه و محل کار و پیوستن مشترکان به پویش ملی «دو درجه کمتر»، روزانه معادل ۵۰ میلیون مترمکعب گاز، برابر با تولید دو فاز میدان گازی پارس جنوبی، صرفه‌جویی می‌شود.

ابراهیم محسنی، مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، با اشاره به افزایش مصرف گاز در روز‌های سرد سال افزود: کاهش ۲ درجه‌ای دمای محیط خانه و محل کار می‌تواند نقش مؤثری در مدیریت مصرف گاز و عبور از شرایط ناترازی انرژی داشته باشد.

وی ادامه داد: میزان صرفه‌جویی حاصل از اجرای این پویش در سطح کشور به حدود ۵۰ میلیون مترمکعب در روز می‌رسد که معادل تولید دو فاز میدان گازی پارس جنوبی است.

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان اعلام کرد: اساس آمار اعلام‌شده، تولید گاز کشور در ۲۴ ساعت گذشته به ۷۰۱ میلیون مترمکعب رسیده که حدود ۶۸ درصد آن در بخش خانگی و تجاری مصرف شده است.

محسنی با تأکید بر ضرورت مشارکت همگانی در مدیریت مصرف انرژی گفت: کاهش دمای وسایل گرمایشی به میزان دو درجه، اقدامی ساده است که در مجموع می‌تواند حجم قابل توجهی از گاز مصرفی را ذخیره و به تأمین پایدار انرژی در بخش‌های مختلف کمک کند.

صرفه‌جویی در مصرف گاز به‌ویژه در روز‌های اوج سرما، امکان تخصیص گاز بیشتری به نیروگاه‌ها را فراهم می‌کند و می‌تواند نیاز به استفاده از سوخت‌های مایع آلاینده را کاهش دهد.

پیوستن به پویش ملی «دو درجه کمتر» با هدف مدیریت مصرف انرژی، حفظ پایداری شبکه گاز و کمک به کاهش آلودگی هوا دنبال می‌شود.

گزارشی از محمدحسین مامن پوش خبرنگار صداوسیمای اصفهان