کتابخانه «شهدای میناب ۱۶۸» با هدف گسترش عدالت فرهنگی و ارتقای سطح سواد در مناطق روستایی آذربایجان غربی، در روستای دلزی از توابع شهرستان سلماس افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،مدیرکل کتابخانه‌های عمومی آذربایجان غربی روز دوشنبه در این آیین اظهار کرد: نام‌گذاری این مرکز به نام شهدای میناب، پیوندی عمیق میان یاد عزیزانمان و مسیر آگاهی و آموزش نسل آینده ایجاد می‌کند.

خدیجه معصومی افزود: امروز در مکانی گرد هم آمده‌ایم که قرار است چراغ دانایی را به یاد کودکانی روشن نگه دارد که می‌توانستند آینده‌سازان این سرزمین باشند؛ کودکانی که با کتاب خواندن، آموختن و تلاش برای ساختن فردایی بهتر برای ایران گام برمی‌داشتند.

وی با تاکید بر ضرورت توسعه فضاهای فرهنگی در روستاها برای جلوگیری از شکاف آموزشی میان مناطق شهری و روستایی، افزود: توسعه کتابخانه‌های روستایی سرمایه‌گذاری مستقیم بر آینده مناطق روستایی است.

وی ادامه‌ داد: تجربه این پروژه بار دیگر نشان داد که هرگاه مدیریت محلی و مردم در کنار مجموعه‌های فرهنگی قرار بگیرند، می‌توان گام‌های مؤثری در مسیر توسعه فرهنگی برداشت.

معصومی با تاکید بر نقش مشارکت‌های مردمی در اجرای این طرح، اظهار کرد: افتتاح این کتابخانه آغاز یک مسئولیت مشترک است و تداوم موفقیت آن به همکاری خانواده‌ها، معلمان، مدیران مدارس، دهیاری و شورای اسلامی روستا بستگی دارد تا این مرکز به پایگاهی فرهنگی برای کودکان و نوجوانان تبدیل شود.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی آذربایجان غربی در تشریح مشخصات این مرکز گفت: کتابخانه «شهدای میناب ۱۶۸» در ساختمانی به مساحت ۲۵۸ مترمربع راه‌اندازی شده و قرار است به اهالی روستای دلزی و روستاهای همجوار در دهستان شپیران خدمات‌رسانی کند.

وی با اشاره به هزینه‌های انجام‌شده برای آماده‌سازی این مجموعه افزود: حدود ۴۵ میلیارد ریال برای بهسازی، مرمت و تجهیز کتابخانه هزینه شده است. این مرکز با برخورداری از حدود چهار هزار جلد کتاب، بخش‌هایی از جمله مخزن کتاب، نشریات، فضای ویژه کودکان و نوجوانان، کلاس‌های آموزشی و سالن‌های مطالعه مجزا برای بانوان و آقایان دارد.

معصومی همچنین از همکاری نهادها و مجموعه‌های مختلف در راه‌اندازی این کتابخانه قدردانی کرد و گفت: دهیاری روستای دلزی با واگذاری حق انتفاع ساختمان و بنیاد علمی و آموزشی قلم‌چی و خیرین انجمن توسعه کتابخانه‌ها با تامین تجهیزات، در ایجاد این مرکز فرهنگی مشارکت داشته‌اند.

محمد فتحی فرماندار شهرستان سلماس نیز با تأکید بر مفهوم توسعه خاطرنشان کرد: توسعه یک فرآیند مستمر است که نیازمند هماهنگی همه جانبه میان تمامی نهادهاست و برای رسیدن به آن، ابتدا باید ذهن‌های توسعه‌گرا تربیت شوند که این مسیر مستقیما از کتابخانه‌ها آغاز می‌شود.

یعقوب رضا زاده نماینده‌ مردم سلماس در مجلس شورای اسلامی هم در این آیین با ابراز خرسندی از توسعه زیرساخت‌های فرهنگی در این منطقه، بر اهمیت نقش کتابخانه ها در آینده نسل جوان تاکید کرد و با ابراز امیدواری برای بهره‌مندی حداکثری دانش‌آموزان از این مرکز، از تلاش‌های صورت‌گرفته قدردانی نمود.