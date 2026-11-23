به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ به نقل از پایگاه اینترنتی العربی الجدید، افزایش بدهی‌ها و کسری بودجه کشور‌های عربی حاشیه خلیج فارس در شرایط دشواری قرارداده است.

بر اساس گزارش‌ها، کسری مالی انباشته این کشور‌ها به ۴۷۵ میلیارد دلار و بدهی‌های حاکمیتی آنها تا سال ۲۰۳۰ به حدود ۵۳۴ میلیارد دلار خواهد رسید. هم‌زمان، کاهش ۲۷.۶ درصدی صادرات نفت خام در ۱۰ ماه نخست سال ۲۰۲۶ و پیش‌بینی انقباض ۳.۸ درصدی اقتصاد منطقه، فشار بر منابع مالی دولت‌ها را افزایش داده است.

در این میان، بحرین آسیب‌پذیرترین اقتصاد منطقه ارزیابی می‌شود؛ به‌طوری‌که پیش‌بینی شده اقتصاد این کشور در سال ۲۰۲۶ حدود ۹ درصد کوچک شود و نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی تا سال ۲۰۲۹ به ۱۵۵ درصد برسد. وابستگی شدید درآمد‌های دولت به نفت و گاز و محدودیت ذخایر ارزی، این کشور را بیش از دیگران به حمایت مالی عربستان و امارات وابسته کرده است.

کارشناسان هشدار می‌دهند افزایش استقراض، هزینه تأمین مالی را بالا می‌برد و ممکن است منابع لازم برای پروژه‌های زیربنایی و کسب‌وکار‌های کوچک و متوسط را محدود کند. همچنین اختلال در مسیر‌های دریایی، افزایش هزینه بیمه و حمل‌ونقل و بالا ماندن نرخ بهره جهانی، فشار مضاعفی بر اقتصاد‌های منطقه وارد کرده است.

به اعتقاد کارشناسان، مسئله اصلی صرفاً حجم بدهی‌ها نیست، بلکه نحوه استفاده از آنهاست؛ چراکه تأمین مالی پروژه‌های مولد می‌تواند به رشد اقتصادی کمک کند، اما استقراض برای جبران هزینه‌های جاری و کسری بودجه، خطر تشدید بحران مالی را افزایش می‌دهد.