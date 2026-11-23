رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران از اختلاف بیش از ۲۰ هزار تومانی پیشنهاد‌های دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی درباره نرخ خرید تضمینی گندم خبر داد و گفت: تعیین نرخ نهایی نیازمند بررسی و جمع‌بندی اعضای شورای قیمت‌گذاری است



به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، پیمان عالمی در نشست خبری با اشاره به روند بررسی نرخ خرید تضمینی محصولات اساسی گفت: تاکنون سه جلسه شورای قیمت‌گذاری به دلیل عدم حضور برخی مسئولان دولتی لغو شده و در جلسات برگزارشده نیز وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه حضور نداشته‌اند.

او افزود: این دو مقام از اعضای اصلی شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی کشاورزی هستند و حق رأی دارند، اما در برخی جلسات معاونان یا کارشناسان دستگاه‌ها به نمایندگی از آنها حضور یافته‌اند.

عالمی با اشاره به اختلاف دیدگاه‌ها درباره نرخ خرید تضمینی گندم گفت: در جلسات شورا پیشنهاد‌های مختلفی از سوی وزارت جهاد کشاورزی، بخش خصوصی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی مطرح شده که فاصله میان این پیشنهاد‌ها بیش از ۲۰ هزار تومان است.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران تأکید کرد: برای رسیدن به جمع‌بندی نهایی درباره نرخ خرید تضمینی گندم، لازم است اعضای اصلی شورا در جلسات حضور داشته باشند و دیدگاه‌های مختلف با در نظر گرفتن شرایط تولید بررسی شود.

او با اشاره به نقش دولت در تأمین منابع مالی خرید تضمینی گندم افزود: تأمین اعتبار مورد نیاز این طرح بر عهده دولت است و تصمیم‌گیری درباره نرخ نهایی باید با هماهنگی دستگاه‌های مسئول و اعضای شورای قیمت‌گذاری انجام شود.





قطعی روزانه ۷ ساعته برق چاه‌های کشاورزی در فصل کشت

رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران از قطعی روزانه هفت‌ساعته برق چاه‌های کشاورزی در فصل کشت پاییزه خبر دادو گفت: برق چاه‌های کشاورزی در روزهای اخیر، با وجود قرار داشتن در فصل کشت پاییزه، روزانه حدود هفت ساعت قطع می‌شود.

وی افزود: این میزان قطعی برق، دسترسی کشاورزان به حدود یک‌سوم آب مورد نیاز را مختل کرده و برنامه‌ریزی برای کشت محصولات راهبردی از جمله گندم و جو را با مشکل مواجه می‌کند.

عالمی با اشاره به اینکه حدود نیمی از آب مورد نیاز بخش کشاورزی از طریق چاه‌های دارای پروانه تأمین می‌شود، گفت: کشاورزان در صورت تداوم این وضعیت ناچارند بخشی از زمین‌های خود را کشت نکنند یا برای تأمین آب، هزینه‌های بیشتری متحمل شوند.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران با استناد به قوانین مربوط به تأمین برق چاه‌های کشاورزی، خواستار تأمین پایدار برق و جبران خسارت‌های ناشی از قطعی آن شد.





افزایش تا ۱۰ برابری قیمت کودهای فسفاته و پتاسه

رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران از افزایش تا ۱۰ برابری قیمت کود‌های فسفاته و پتاسه و رشد هزینه‌های تولید خبر دادافزود: قیمت کود‌های فسفاته و پتاسه تا ۱۰ برابر افزایش یافته و این موضوع هزینه تولید محصولات کشاورزی را بالا برده است. او با اشاره به افزایش قیمت کود اوره نیز افزود: در حالی که کشور در تولید کود اوره مازاد دارد، قیمت این محصول بر مبنای نرخ بورس کالا تعیین می‌شود.

عالمی با تأکید بر اینکه کاهش مصرف کود‌های کشاورزی آثار خود را با تأخیر در تولید نشان می‌دهد، گفت: اثر کود اوره در کوتاه‌مدت مشخص می‌شود، اما کود‌های فسفاته و پتاسه علاوه بر تغذیه گیاه، بر حاصلخیزی و بافت خاک اثر دارند و پیامد کاهش مصرف آنها ممکن است در سال‌های آینده نمایان شود.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران افزود: کاهش مصرف کود در سال زراعی جاری را نمی‌توان صرفاً با میزان تولید همان سال ارزیابی کرد و آثار آن باید در چند سال متوالی بررسی شود.



سهم خرید دولت از تولید گندم به ۶۰ درصد رسید

عالمی در بخش دیگری از صحبتهای خود گفت : سهم خرید دولت از تولید گندم از ۸۰ درصد در سال ۱۴۰۳ به ۶۰ درصد در سال ۱۴۰۵ کاهش یافته است.

او با اشاره به روند خرید تضمینی گندم افزود: سهم خرید دولت از میزان تولید این محصول در سال ۱۴۰۳ حدود ۸۰ درصد بود که در سال ۱۴۰۴ به ۷۰ درصد و در سال ۱۴۰۵ به حدود ۶۰ درصد رسید.

او یکی از عوامل مؤثر در این روند را شرایط پرداخت مطالبات گندمکاران دانست و افزود: تأخیر در پرداخت بهای گندم، بر انگیزه کشاورزان برای تحویل محصول به دولت اثر می‌گذارد.

عالمی با اشاره به افزایش هزینه‌های تولید و کاهش قدرت خرید کشاورزان گفت: تأخیر در پرداخت مطالبات، در شرایط تورمی موجب کاهش ارزش دریافتی کشاورزان می‌شود و باید برای پرداخت به‌موقع بهای محصولات برنامه‌ریزی شود.



تولید محصولات کشاورزی به ۱۴۰ میلیون تن رسید

رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران از افزایش تولید محصولات کشاورزی از ۲۵ میلیون تن به حدود ۱۴۰ میلیون تن هم‌زمان با کاهش سهم این بخش از مصرف آب خبر داد.

گفت: میزان تولید محصولات کشاورزی کشور از حدود ۲۵ میلیون تن در دهه ۱۳۶۰ به نزدیک ۱۴۰ میلیون تن رسیده است.

او افزود: در همین دوره، سهم بخش کشاورزی از مصرف آب کشور از حدود ۹۰ درصد به حدود ۵۰ درصد کاهش یافته است.

عالمی با اشاره به افزایش بهره‌وری در تولید محصولات کشاورزی گفت: این آمار نشان می‌دهد تولید در این بخش با وجود کاهش سهم از منابع آبی افزایش یافته است.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران همچنین از وضعیت مناسب ذخایر کالاهای اساسی و نبود کمبود در تأمین محصولات غذایی خبر داد و گفت: در بخش مرغ نیز مازاد تولید وجود دارد و امکان صادرات فراهم شده است.