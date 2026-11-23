با افزایش پایداری و سکون نسبی جو در روز‌های پنجشنبه و جمعه، احتمال انباشت آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا در اراک و سایر مناطق صنعتی استان مرکزی افزایش می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مرادی کارشناس هواشناسی گفت: بررسی آخرین نقشه‌ها و مدل‌های پیش‌بینی هواشناسی نشان می‌دهد از عصر دوشنبه تا اواخر وقت چهارشنبه، با وجود حاکمیت شرایط جوی نسبتاً پایدار در استان مرکزی، وزش باد و بهبود شرایط تهویه هوا تا حدودی از انباشت آلاینده‌های جوی جلوگیری می‌کند.

بر اساس این پیش‌بینی، طی روز‌های پنجشنبه و جمعه با افزایش پایداری و سکون نسبی جو، احتمال تجمع آلاینده‌ها افزایش می‌یابد و این شرایط می‌تواند موجب کاهش کیفیت هوا در اراک و دیگر مناطق صنعتی استان شود.

کارشناس هواشناسی استان افزود: از نظر دمایی نیز دمای هوا در استان مرکزی طی هفته جاری به‌طور نسبی گرم‌تر از میانگین نرمال پیش‌بینی شده است.

همچنین بر اساس آخرین خروجی مدل‌های هواشناسی، دست‌کم طی یک هفته آینده سامانه بارشی مؤثری وارد استان نخواهد شد.