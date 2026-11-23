معاون سازمان و مدیر جهاد کشاورزی آمل از اجرای ۵۵ مورد حکم قضایی و قلع‌وقمع مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز در ۲۱ هزار مترمربع از اراضی کشاورزی این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، هادی‌زاده معاون سازمان و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آمل گفت: این احکام با پیگیری مرکز جهاد کشاورزی رودبار و واحد حقوقی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان و با دستور مراجع قضایی اجرا شد.

وی افزود: موارد قلع‌وقمع‌شده شامل یک مورد موضوع ماده ۳، یک بنای نیمه‌کاره و ۵۳ مورد دیوارکشی و تفکیک غیرمجاز بود که در مجموع ۲۱ هزار مترمربع از اراضی کشاورزی را دربر می‌گیرد.

مدیر جهاد کشاورزی آمل با تأکید بر صیانت از اراضی کشاورزی گفت: حفظ کاربری این اراضی و جلوگیری از تغییر غیرمجاز آن‌ها از اولویت‌های این مدیریت است و برخورد با متخلفان با همکاری دستگاه قضایی ادامه خواهد داشت.

هادی‌زاده، اجرای این احکام را حاصل تعامل و هماهنگی جهاد کشاورزی و دستگاه قضایی شهرستان دانست و از همکاری دادگستری و نیروی انتظامی در این زمینه قدردانی کرد.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی، موضوع را به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان و مراکز تابعه اطلاع دهند یا از طریق سامانه ۱۳۱ امور اراضی کشور گزارش کنند.