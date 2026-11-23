کارگردان و تهیه‌کننده‌ی انیمیشن سینمایی «سفینه نجات» بخاطر توجه به مفاهیم دینی و فرهنگ عاشورایی تندیس آهوی زرین را از آستان قدس حرم مطهر رضوی (ع) دریافت کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در افتتاحیه نخستین رویداد «دیدار»، رویداد تولیدی نوجوانان هنرمند، که در تالار قدس حرم مطهر رضوی در شهر مشهد برگزار شد، از هادی محمدیان کارگردان و محمدامین همدانی تهیه‌کننده‌ی انیمیشن سینمایی «سفینه نجات» به دلیل توجه به مفاهیم دینی و فرهنگ عاشورایی، با اهدای تندیس آهو زرین توسط رضا خوراکیان مدیر عالی آستان قدس حرم مطهر امام رضا (ع) تجلیل شد.

محمدامین همدانی تهیه‌کننده‌ی «سفینه نجات» در سخنانی خطاب به نوجوانان بیان کرد: امروز که به شما نگاه می‌کنم، در واقع ۲۵ سال قبل خودم را می‌بینم. در طول این سال‌ها با تیم‌های بزرگ، آثار متعددی از جمله «سفینه نجات»، «پسر دلفینی ۱ و ۲» و «فهرست مقدس» را تولید کرده‌ایم.

وی افزود: می‌خواهم به شما بگویم که برای ساختن آینده خود، منتظر بزرگ‌تر‌ها نمانید. برای خودتان یک آرزو و رؤیا بسازید، برای تحقق آن بجنگید و مسیرتان را با انگیزه و تلاش، ادامه دهید.

همدانی ادامه داد: در مسیر فعالیت‌های ما اتفاقاتی رقم خورد که بزرگان فعالان سینمای ایران آرزوی آن را داشتند. ممکن است شما تمام تلاش خود را انجام دهید و به دستاورد‌های ارزشمندی برسید، اما برخی مجموعه‌ها و فعالان سینمای ایران آن‌طور که انتظار دارید از شما حمایت نکنند؛ با این حال، نباید متوقف شوید. سقف پرواز شما می‌تواند از سینمای ایران هم فراتر برود.

همچنین در این رویداد، هادی محمدیان کارگردان «سفینه نجات» اظهار کرد: تولید انیمیشن در کشور کار ساده‌ای نیست و بسیاری از سینماگران بزرگ ما نیز فرصت کمتری برای امکان فعالیت در این حوزه را پیدا می‌کنند. با این حال، به لطف عنایت امام رضا (ع) و توفیقی که از ایشان خواستم، عهد کرده‌ام در این مسیر حرکت کنم و جز برای اهل‌بیت (ع) اثری تولید نکنم.

وی خاطرنشان کرد: امیدوارم شما نیز توفیق داشته باشید از هنر و دانش خود در مسیر ترویج معارف اهل‌بیت (ع) استفاده کنید. مطمئن باشید، اهل‌بیت (ع) هیچ قدمی را بی‌پاسخ نمی‌گذارند؛ اگر حتی گام کوچکی در مسیر خدمت به آنان برداریم، برکات فراوانی در زندگی دنیوی و اخروی ما، جاری خواهد شد.

انیمیشن ماجراجویانه «سفینه نجات» با فروش بیش از ۷۰ میلیارد تومان و جذب ۷۳۶ هزار مخاطب جایگاه پنجمین فیلم پرفروش و پرمخاطب سال ۱۴۰۵ را از آن خود کرده است و همچنین اولین انیمیشن پرفروش سال جاری محسوب می‌شود.

اکران «سفینه نجات» که محصول استودیوی اسکای‌فریم است، با شعار «نقشتو پیدا کن» توسط پخش «بهمن سبز» در سینما‌های سراسر کشور ادامه دارد.