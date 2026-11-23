به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی، مردم ولایت‌مدار و مبعوث شده دیار گنجینه فرهنگ‌ها و اقوام در دویست و شصت و هفتمین اجتماع شبانه با حضور گسترده و پرشور در تجمعات ، بار دیگر حماسه‌ای از جنس غیرت و ایستادگی را در تاریخ این استان به ثبت رساندند.

اقشار مختلف مردم از اقوام مختلف کرد و ترک و تات و ترکمن با بصیرتی مثال‌زدنی، ضمن تأکید بر لزوم وحدت و انسجام ملی، انزجار خود را از سیاست‌های خصمانه دشمنان اسلام و انقلاب به نمایش گذاشتند.