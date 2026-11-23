به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،حسین نجف زاده گفت: پرونده قاچاق انواع لوازم یدکی خودرو و پارچه رومبلی به ارزش پنج میلیارد و ۳۵۶ میلیون ریال در شعبه اول ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان سلماس رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی افزود:شعبه رسیدگی کننده با بررسی محتویات پرونده و ارائه نکردن اسناد و مدارک قانونی تخلف انتسابی را محرز و متخلف را علاوه بر ضبط کالا‌های کشف شده به پرداخت پنج میلیارد و ۳۵۶ میلیون ریال جریمه نقدی معادل ارزش ریالی کالا محکوم کرد.

نجف زاده گفت: ماموران پلیس آگاهی شهرستان سلماس محموله قاچاق را در پی دریافت اخبار و اطلاعات واصله در بازرسی از یکی از دامداری‌های اطراف آن شهرستان کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

وی درخاتمه ضمن اعلام آمادگی تعزیرات حکومتی استان جهت دریافت و رسیدگی فوری به شکایات وگزارشات مردمی از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه تخلف اقتصادی وصنفی، قاچاق کالا و ارز و بهداشت و دارو و درمان موضوع را ازطریق سامانه اینترنتی www.tazirat۱۳۵.ir و یا با شماره تلفن ۱۳۵ به تعزیرات حکومتی استان گزارش نمایند