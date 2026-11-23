مرد و زنی معلول با سنی در حدود ۴۰ سال در یک استخر کشاورزی روستای صنوبر بخش مرکزی تربت‌حیدریه غرق شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی، دهیار روستای صنوبر شهرستان تربت‌حیدریه گفت: این زن و شوهر آخرین بار ساعت ۱۳ روز گذشته دیده شده بودند.

رضا چراغی افزود: از ساعت ۱۶ روز گذشته اهالی متوجه نبودن این زن و شوهر شدند و با کمک جمعیت هلال احمر جست‌و‌جو برای یافتن آنان آغاز شد که در نهایت حوالی ساعت هشت صبح امروز پیکر بی‌جان آنان در یک استخر کشاورزی پیدا می‌شود که علت این مسأله مشخص نیست.

وی ادامه داد: نکته مهم این که در ساخت این استخر نکات ایمنی برای حفظ جان افراد رعایت شده است.

مرکز شهرستان ۲۲۵ هزار نفری تربت‌حیدریه در ۱۵۰ کیلومتری جنوب مشهد قرار دارد.