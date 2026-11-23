وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخشنامه‌ای به مدیران کل صمت ۳۱ استان و جنوب کرمان، بر ضرورت مصرف سوخت سهمیه‌ای در محل فعالیت معدنی تأکید کرد و فروش این سوخت به غیر را مشمول برخورد‌های قانونی و تعزیراتی دانست.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صداوسیما، معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخشنامه‌ای با اشاره به اقدامات این وزارتخانه برای تأمین سوخت مورد نیاز معادن، اعلام کرد: سهمیه سوخت با هدف انجام فعالیت‌های معدنی تخصیص می‌یابد و همه دارندگان مجوز‌های عملیات معدنی که از سوخت سهمیه‌ای یارانه‌ای استفاده می‌کنند، موظف‌اند سوخت دریافتی را در همان معدن مصرف کنند.

بر اساس این بخشنامه، هرگونه فروش سوخت سهمیه‌ای به اشخاص دیگر، علاوه بر پیگرد قانونی و تعزیراتی از سوی مراجع ذی‌صلاح، مشمول اعمال مقررات ماده ۲۰ قانون معادن و ماده ۵۵ آیین‌نامه اجرایی آن خواهد بود.

در این ابلاغیه که به امضای مهدی حمیدی، مدیرکل دفتر بهره‌برداری معادن معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت رسیده، از مدیران کل صمت استان‌ها خواسته شده است مفاد این بخشنامه را به دارندگان مجوز‌های معدنی ابلاغ و بر اجرای آن نظارت کنند.

گفتنی است؛ بر اساس ماده ۲۰ قانون معادن و ماده ۵۵ آیین‌نامه اجرایی آن، بهره‌بردارانی که از تعهدات قانونی و دستورالعمل‌های وزارت صمت تخلف کنند، با ضمانت اجرا‌های قانونی مواجه می‌شوند. در این چارچوب، وزارت صمت می‌تواند پس از اخطار و تعیین مهلت قانونی برای رفع تخلف و طی مراحل مقرر، موضوع را برای اعمال مجازات‌هایی از جمله مطالبه خسارت و سلب صلاحیت بهره‌بردار پیگیری کند.