به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،حسین نجف زاده گفت: پرونده قاچاق ۸۰۰ لیتر سوخت از نوع نفت سفید به ارزش یک میلیارد و ۳۹۳ میلیون ریال در شعبه اول ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان خوی رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی افزود:شعبه رسیدگی کننده با بررسی محتویات پرونده و ارائه نکردن اسناد و مدارک قانونی تخلف انتسابی را محرز و متخلف را علاوه بر ضبط سوخت کشف شده به پرداخت چهار میلیارد و ۱۸۰ میلیون ریال جریمه نقدی معادل سه برابر ارزش ریالی سوخت محکوم کرد.

نجف زاده گفت: ماموران انتظامی کلانتری ۱۲ شهرستان ارومیه سوخت قاچاق را در حین گشت زنی از یک دستگاه خودروی وانت نیسان کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

وی درخاتمه ضمن اعلام آمادگی تعزیرات حکومتی استان جهت دریافت و رسیدگی فوری به شکایات وگزارشات مردمی از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه تخلف اقتصادی وصنفی، قاچاق کالا و ارز و بهداشت و دارو و درمان موضوع را ازطریق سامانه اینترنتی www.tazirat۱۳۵.ir و یا با شماره تلفن‌های ۱۳۵ به تعزیرات حکومتی استان گزارش نمایند