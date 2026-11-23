به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان امام جمعه لالجین، در مراسم افتتاح درمانگاه دندانپزشکی مهر شفا لالجین، با تأکید بر ضرورت توجه به نیاز‌های درمانی و بهداشتی جامعه، از ورود سپاه و بسیج به عرصه ارائه خدمات سلامت و درمان قدردانی کرد و افزود: در شرایط کنونی جامعه، اقدامات ارزشمند سپاه و بسیج در حوزه بهداشت و درمان، به‌ویژه راه‌اندازی درمانگاه دندانپزشکی مهر شفا در شهر لالجین، شایسته تقدیر است.

حجت‌الاسلام محققی با اشاره به کمبود‌های موجود در حوزه خدمات دندانپزشکی منطقه، راه‌اندازی این مرکز را اقدامی مؤثر در پاسخ‌گویی به نیاز‌های درمانی مردم دانست و از تلاش‌ها، حمایت‌ها و پشتیبانی عوامل اجرایی این مجموعه قدردانی کرد.

وی بر اهمیت همدلی و مشارکت مجموعه‌های مختلف در مسیر خدمت‌رسانی به مردم تأکید کرد.

امام جمعه لالجین گفت: افتتاح این مرکز درمانی، منشأ خیر و برکت برای مردم منطقه است و آن را هدیه‌ای از سوی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، به برکت خون شهدا، امام راحل و مقام معظم رهبری و در آستانه هفته بسیج به مردم دانست.

وی افزود: مسئولان با تلاش و همت بیشتر، در مسیر خدمت‌رسانی شایسته به مردم و رفع نیاز‌های آنان موفق‌تر از گذشته عمل کنند.