به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،حسین نجف زاده گفت: پرونده قصابی برای عرضه گوشت چرخ کرده و گوشت مرغ تاریخ گذشته به میزان ۶۱۵ میلیون ریال و عدم رعایت دستور العمل‌های بهداشتی در شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان ماکو رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی افزود:شعبه رسیدگی کننده با بررسی پرونده و ارائه نکردن اسناد و دلایل قانونی، تخلف انتسابی را محرز و متخلف را علاوه بر معدم سازی کالا‌های تاریخ گذشته به پرداخت ۲ میلیارد و ۴۶۵ ریال جریمه نقدی معادل چهار برابر میزان تخلف محکوم کرد.

نجف زاده افزود: شعبه همچنین مبلغ ۱۶ میلیون ریال معادل از بابت عدم رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی به حکم صادره اضافه و در مجموع متخلف را به پرداخت ۲ میلیارد و ۴۸۱ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

به گفته نجف زاده بازرسان اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان شوط گزارش تخلف را در بازرسی از یک واحد قصابی بین جاده‌ای کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

وی درخاتمه ضمن اعلام آمادگی تعزیرات حکومتی استان جهت دریافت و رسیدگی فوری به شکایات وگزارشات مردمی از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه تخلف اقتصادی وصنفی، قاچاق کالا و ارز و بهداشت و دارو و درمان موضوع را ازطریق سامانه اینترنتی www.tazirat۱۳۵.ir و یا با شماره تلفن ۱۳۵ به تعزیرات حکومتی استان گزارش نمایند