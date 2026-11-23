کتاب «خامنه‌ای عزیز» نوشته محمدعلی جابری، ۲۰۰روایت کمتر شنیده از رهبر شهید انقلاب و مجموعه‌ای از خاطرات و روایت‌های مستند درباره زندگی و سیره ایشان، در انتشارات حماسه یاران روانه بازار نشر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، این اثر با بهره‌گیری از خاطرات گردآوری‌شده طی سال‌های پژوهش، تلاش دارد تصویری ملموس و صمیمی از ابعاد مختلف زندگی رهبر شهید انقلاب ارائه دهد؛ تصویری که در کنار جنبه‌های تاریخی و سیاسی، به ویژگی‌های اخلاقی، معنوی و مردمی شخصیت ایشان نیز می‌پردازد.

محمدعلی جابری در مقدمه کتاب به فرایند گردآوری و انتخاب روایت‌ها اشاره کرده است. از میان بیش از هزار و ۵۰۰ خاطره که طی سال‌ها جمع‌آوری و بررسی شده‌اند، بیش از ۲۰۰ روایت برگزیده شده و پس از گزینش و بازنویسی، در قالب این کتاب در اختیار مخاطبان قرار گرفته‌اند.

روایت‌های کتاب کوتاه و در عین حال پرمحتوا هستند و بخش‌های مختلفی از زندگی رهبر انقلاب را در بر می‌گیرند؛ از دوران کودکی و شرایط خانوادگی گرفته تا روز‌های دشوار زندگی، تحصیل در حوزه‌های علمیه و فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی. این خاطرات با زبانی روان و داستانی تنظیم شده‌اند تا مخاطب بتواند با موقعیت‌ها و تجربه‌های روایت‌شده ارتباط نزدیک‌تری برقرار کند.

یکی از ویژگی‌های «خامنه‌ای عزیز» توجه به جنبه‌هایی از زندگی است که در کنار رویداد‌های مهم تاریخی و سیاسی، تصویری انسانی‌تر و نزدیک‌تر از شخصیت محوری کتاب ترسیم می‌کنند. پرداختن به رفتارها، منش فردی، ارتباط با مردم و ابعاد معنوی زندگی، از جمله محور‌هایی است که در انتخاب و بازنویسی خاطرات مورد توجه قرار گرفته است.

در بخشی از کتاب می‌خوانیم:

دنبال جایی بودند برای ساخت بیت رهبری. گزینه‌های زیادی را بالا و پایین کردند تا رسیدند به تپه‌های عباس‌آباد. بچه‌های حفاظت هم موافق بودند. می‌گفتند آنجا حفظ امنیت هم ممکن‌تر است و هم راحت‌تر. قبول نکرد و گفت: «از خیابان انقلاب به پایین؛ می‌خوام بین مردم باشم.»

کتاب «خامنه‌ای عزیز» به قلم محمدعلی جابری و در انتشارات حماسه یاران منتشر شد.