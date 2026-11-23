به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ بوربور گفت: در این برنامه با دعوت از فرماندار، معاونان فرمانداری، شهردار و معاونان شهرداری و همچنین رؤسای ادارات برق، گاز و مجموعه عمران پردیس، فرصتی فراهم شد تا مردم بدون واسطه مسائل و مشکلات خود را با مسئولان در میان بگذارند.

وی افزود: با اطلاع‌رسانی انجام‌شده، جمعی از شهروندان در این میز خدمت حضور یافتند و مطالبات و دغدغه‌های خود را به‌صورت مستقیم مطرح کردند.

فرمانده سپاه شهرستان پردیس با اشاره به ضرورت تقویت ارتباط میان مردم و مسئولان تأکید کرد: هدف از برگزاری این برنامه‌ها، تسریع در پیگیری مشکلات، افزایش رضایتمندی عمومی و پاسخگویی مدیران به مطالبات شهروندان است.

سرهنگ بوربور خاطرنشان کرد: تلاش ما این است که با همکاری مجموعه مدیریت شهرستان، مسئولان را در محلات و مناطق مختلف کنار مردم حاضر کنیم تا مسائل و مشکلات، چه از طریق مطالبه‌گری در فضای مجازی و چه به‌صورت حضوری، مطرح و با تعامل و هم‌افزایی دستگاه‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن پیگیری و برطرف شود.