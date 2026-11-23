آغاز ثبت‌نام ارسال اثار به جشنواره ملی فیلم فجر

آغاز ثبت‌نام ارسال اثار به جشنواره ملی فیلم فجر

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،، چهل‌وپنجمین جشنواره ملی فیلم فجر، در بخش‌های «سودای سیمرغ»، «نگاه نو»، «سینمای مستند» و «فیلم کوتاه داستانی»، میزبان تازه‌ترین آثار فیلم‌سازان ایران است.

از خانواده بزرگ سینمای ایران دعوت می‌شود تا با آثار خود در این رویداد ملی حضور یابند و روایتگر اندیشه، خلاقیت و هنر این سرزمین باشند.

فرصت ثبت‌نام و ارائه آثار تا چهارم آذر است؛ فرصتی برای حضور در جشنواره و رقابت برای دریافت سیمرغ‌های بلورین و جایزه ویژه سردار شهید سلیمانی.

علاقه مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به نشانی fajrfilmfestival.com مراجعه کنند.

چهل‌وپنجمین جشنواره ملی فیلم فجر ۱۲ تا ۲۲ بهمن برگزار می‌شود.