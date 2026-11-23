کارزار ملی خدمت مردمی همزمان با هزار و ۳۷ محله کم برخودار و حاشیه نشین در سطح کشور امروز به میزبانی گیلان و با هدف رسیدگی به مطالبات مردم این مناطق، در محله کسبخ رشت برگزار شد.

محله کسبخ رشت؛ کانون «کارزار ملی خدمت مردمی» محله کسبخ رشت؛ کانون «کارزار ملی خدمت مردمی» محله کسبخ رشت؛ کانون «کارزار ملی خدمت مردمی» محله کسبخ رشت؛ کانون «کارزار ملی خدمت مردمی» محله کسبخ رشت؛ کانون «کارزار ملی خدمت مردمی» محله کسبخ رشت؛ کانون «کارزار ملی خدمت مردمی» محله کسبخ رشت؛ کانون «کارزار ملی خدمت مردمی» محله کسبخ رشت؛ کانون «کارزار ملی خدمت مردمی» محله کسبخ رشت؛ کانون «کارزار ملی خدمت مردمی»

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ در رزمایش ملی خدمت مردمی که همزمان با سراسر کشور با هدف رسیدگی به مطالبات ساکنان محلات کم‌برخوردار امروز در محله کسبخ رشت برگزار شد، مردم برای طرح و پیگیری مشکلات خود به مسجد این محله مراجعه کردند.

این کارزار ملی با حضور مسئولان استانی، مدیران دستگاه‌های اجرایی، گروه‌های جهادی و مردم در مسجد محله کسبخ رشت و به صورت برخط با رییس جمهور برگزار شد.

پیوند ظرفیت‌های مردمی و دستگاه‌های اجرایی برای شناسایی و رسیدگی به مشکلات محلات کم‌برخوردار و پیگیری مشکلات زیرساختی، خدمات درمانی، حمایت‌های اجتماعی و فعالیت‌های فرهنگی از اهداف برگزاری این کارزار ملی است.

آیت‌الله رسول فلاحتی، نماینده ولی‌فقیه در گیلان در این مراسم، با تأکید بر جایگاه خدمت‌رسانی در آموزه‌های دینی، گفت: خدمت به مردم از ارزشمندترین اعمال است و هر فرد باید متناسب با تخصص، توانایی و امکانات خود برای رفع نیاز‌های جامعه گام بردارد.

وی با اشاره به آیات قرآن کریم در خصوص انفاق و احسان، برخورداری از امکانات را مسئولیتی برای کمک به دیگران دانست و افزود: خدمت‌رسانی تنها به کمک مالی محدود نمی‌شود؛ پزشکان، معلمان، مهندسان و دیگر اقشار جامعه هم می‌توانند با استفاده از تخصص و ظرفیت خود، در مسیر حل مشکلات مردم نقش‌آفرینی کنند.

استاندار گیلان هم در این مراسم، با اشاره به جایگاه بسیج در اندیشه امام خمینی (ره) افزود: عرصه فعالیت بسیج امروز از میدان‌های نظامی فراتر رفته و مسجد، اداره، خیابان و محله را نیز دربر گرفته است؛ بنابراین هر فردی که برای خدمت به مردم قدم برمی‌دارد، در حقیقت روحیه بسیجی دارد.

هادی حق شناس با تأکید بر ضرورت توجه به مناطق کم‌برخوردار، افزود: گیلان دارای ۴۱ پهنه و حدود ۶۰ منطقه کم‌برخوردار است که در ۲ سال گذشته با همکاری دستگاه‌های اجرایی، گروه‌های جهادی، مجموعه‌های محله‌محور و پایگاه‌های بسیج، اقداماتی برای رسیدگی به مسائل آنها انجام شده است.

وی خدمت‌رسانی را مسئولیتی همگانی دانست و بر ضرورت حفظ همدلی و پرهیز از اختلافات داخلی تأکید کرد.

استاندارگیلان همچنین با اشاره به همراهی بازاریان رشت در ماه‌های گذشته، از پرداخت خسارت بیمه‌ای آنان خبر داد و خواستار تسریع در روند بازسازی بازار شد.

معاون اجتماعی سازمان بسیج مستضعفین هم در این مراسم از اجرای پنجمین کارزار خدمت با شعار «قرار خدمت در مسیر بعثت» در هزار و ۳۷ محله کشور خبر داد.

محمدصادق طحان با اشاره به تجربه ۴ رزمایش گذشته، افزود: تجربه این رزمایش‌ها نشان داد که حکمرانی محله‌محور با به‌کارگیری ظرفیت‌های مردمی، واگذاری امور به مردم و فراهم کردن بستر نقش‌آفرینی اهالی محلات، می‌تواند زمینه شناسایی دقیق نیاز‌های محلی و پیگیری مؤثر مسائل را فراهم کند.

فرمانده سپاه قدس گیلان هم در این مراسم، با اشاره به برگزاری دو برنامه محوری ملی به میزبانی گیلان، گفت: کارزار ملی خدمت در محلات کم‌برخوردار و رونمایی از سند تحول حکمرانی محله، دو برنامه‌ای هستند که با هدف فعال‌سازی ظرفیت‌های مردمی و شبکه‌های محلی با محوریت مسجد دنبال می‌شوند.

سردار حمید دامغانی با بیان اینکه حل مشکلات محله‌ها به مشارکت هم‌زمان مردم و دستگاه‌های اجرایی نیاز دارد، افزود: برای ایجاد هماهنگی بیشتر، ظرفیت قرارگاه‌های مردمی و مجموعه‌های اجرایی استان به میدان آمده‌اند تا مشکلات محلات با مشارکت ساکنان و مسئولان پیگیری شود.

وی با اشاره به آغاز اقدامات در محله کسبخ از حدود ۱۶ روز گذشته، گفت: در این مدت، دستگاه‌های متولی برای رسیدگی به مشکلات شبکه فاضلاب، آب و برق وارد عمل شده‌اند و اقدامات عمرانی و خدماتی در محله جریان داشته است.

فرمانده سپاه قدس گیلان تأکید کرد: موفقیت این برنامه نباید فقط با تعداد طرح‌های عمرانی و خدمات ارائه‌شده سنجیده شود؛ بلکه افزایش سرمایه اجتماعی، تقویت اعتماد میان مردم و حاکمیت و تحکیم پیوند‌های اجتماعی میان ساکنان محلات هم باید از نتایج آن باشد.

فرمانده سپاه ناحیه رشت هم با تشریح اقدامات انجام‌شده در محله کسبخ، گفت: بخش عمده‌ای از مشکلات کسبخ با همکاری دستگاه‌های اجرایی و شهرداری رشت در هفته‌های گذشته در دستور کار قرار گرفته و اقدامات قابل‌توجهی برای رفع آنها انجام شده است.

سرهنگ حسن امینی، با اشاره به مشارکت دستگاه‌های خدمات‌رسان و گروه‌های مردمی، افزود: در کنار پیگیری مسائل عمرانی، ارائه خدمات بهداشتی و درمانی نیز با همکاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان، هلال‌احمر و گروه‌های جهادی دنبال شده است.

در این مراسم همچنین، از نرم‌افزار موبایلی «رماب ۲» با هدف ثبت، گزارش‌دهی، پایش هوشمند و ارزیابی عملکرد پایگاه‌های بسیج مساجد و محلات، در آیین اختتامیه «قرار خدمت در مسیر بعثت» در محله کسبخ رشت رونمایی شد.

سرپرست معاونت بسیج مساجد و محلات سپاه قدس گیلان، در آیین رونمایی از این نرم‌افزار، گفت: این نرم افزار موبایلی با هدف تسهیل فرآیند ثبت و ارائه گزارش عملکرد پایگاه‌های بسیج طراحی شده و در اختیار فرماندهان پایگاه‌ها قرار خواهد گرفت تا فعالیت‌ها و اقدامات محلی به شکل دقیق‌تر و منسجم‌تری ثبت و گزارش شود.

سجاد هادی‌نژاد، با اشاره به قابلیت‌های این نرم‌افزار در زمینه پایش جغرافیایی و معرفی فعالیت‌های شاخص، افزود: برجسته‌سازی عملکرد‌های موفق، ایجاد هم‌افزایی میان پایگاه‌ها، انتقال تجربیات، دریافت بازخورد‌های فردی و گروهی و فراهم‌کردن امکان اشراف مجموعه‌ها بر عملکرد خود، از جمله قابلیت‌های این سامانه است که می‌تواند به ارتقای کیفیت فعالیت‌های بسیج مساجد و محلات کمک کند.

در این مراسم، از ورزشکاران، نخبگان و دانشجویان محله کسبخ و همچنین مادر شهید سید اسماعیل فرجودی اهل رشت که در حمله هوایی رژیم صهیونی آمریکایی به لوشان به شهادت رسید، تقدیر شد.

بیمارستان صحرایی و خدمات تخصصی برای محله کسبخ یکی دیگر از بخش‌های «کارزار ملی خدمت» و ارایه خدمات رایگان به ساکنان محله بود.

همچنین استاندار گیلان و فرمانده سپاه قدس گیلان امروز از بیمارستان صحرایی بازدید کردند.

در این بیمارستان صحرایی، خدمات پزشکی در حوزه‌های مختلف از جمله قلب، زنان، کودکان، داخلی و دندان‌پزشکی با مشارکت مجموعه دانشگاه علوم پزشکی و گروه‌های داوطلب ارائه می‌شود.

محله کسبخ رشت، حدود ۶ هزار نفر جمعیت و هزار و ۸۰۰ خانوار دارد.