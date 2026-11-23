به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، امسال، این رویداد ملی در فضایی متفاوت و با محوریت بزرگداشت شهدای مظلوم دانش‌آموز میناب برگزار می‌شود؛ شهدایی که مظلومیتشان، سندی دیگر بر جنایات رژیم آمریکایی ـ صهیونیستی است.

در همین راستا، سه دستگاه اتوبوس از خواهران طلبه استان یزد امروز عازم اردوی ملی راهیان نور شدند.

آغاز این سفر معنوی، با حضور جمعی از خواهران طلبه در جوار مزار شهید گمنام مدرسه علمیه حضرت زینب کبری (س) یزد همراه بود؛ جایی که زائران با تجدید پیمان با آرمان‌های شهدا، قدم در مسیر نورانی ایثار و مقاومت گذاشتند.

پس از این آیین معنوی، کاروان خواهران طلبه در مراسمی بدرقه شد تا سفری برای بازخوانی حماسه‌ها، شناخت فرهنگ شهادت و تجدید میثاق با آرمان‌های شهیدان را آغاز کند.

این بار، راهیان نور با یاد شهدای دانش‌آموز میناب، روایتگر مظلومیت و استقامت نسلی است که نامشان در تاریخ این سرزمین ماندگار خواهد ماند.