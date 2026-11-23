روابط تجاری و نهادی میان مالک شرکت سازنده بازی جدید رایانه ای و رژیم صهیونیستی پرده برداشته است ، این ارتباطات به کمک دو شرکت زیرمجموعه و یک دفتر در تل‌آویو و بر اساس اسناد و افشاگری‌های رسمی برقرار شده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ به نقل از شبکه خبری قدس، تحقیقات وب‌سایت «عربی‌پست» از وجود روابط تجاری و نهادی میان شرکت «Take-Two Interactive»، مالک شرکت سازنده بازی «GTA ۶» و رژیم صهیونیستی پرده برداشته است. این ارتباطات به کمک دو شرکت زیرمجموعه و یک دفتر در تل‌آویو و بر اساس اسناد و افشاگری‌های رسمی برقرار شده است.

پس از ۷ اکتبر ۲۰۲۳، شرکت زینگا «Zynga» از زیرمجموعه‌های این گروه، صندوقی برای جمع‌آوری کمک‌های مالی به ارزش ۱.۲ تا ۱.۵ میلیون شکل راه‌اندازی کرد که بخشی از هزینه‌های آن به تأمین تجهیزات و ملزومات برای نظامیان رژیم صهیونیستی در جریان جنگ نسل‌کشی اختصاص یافت. همچنین شماری از کارکنان این شرکت در پروژه‌های تبلیغاتی «هاسبارا» برای ترویج تبلیغات اسرائیل در جهان مشارکت کردند.

این تحقیقات همچنین نشان داد دو مؤسسه سرمایه‌گذاری اسرائیلی مالک حدود ۰.۴۳ درصد از سهام شرکت مادر هستند.