معاون توسعه مدیریت و منابع صندوق بازنشستگی کشوری گفت: پرداخت مرحله نخست وام ازدواج فرزندان بازنشستگان کشوری به ۲۶ هزار و ۴۵۲ نفر انجام شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ حشمت‌الله سلیمانی در مصاحبه اختصاصی با اعلام این خبر گفت: در مرحله نخست پرداخت وام ازدواج فرزندان بازنشستگان کشوری، مجموعاً ۲۶ هزار و ۴۵۲ نفر مشمول دریافت این تسهیلات شده‌اند که مبالغ مربوط به آنها امروز به حسابشان واریز شد.

وی افزود: مبلغ این تسهیلات برای هر مشمول، با بیش از ۶۰ درصد افزایش در مقایسه با سال گذشته، به رقم ۱۰۰ میلیون تومان با کارمزد سالانه ۵ درصد و دوره بازپرداخت ۳۶ ماهه رسیده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع صندوق بازنشستگی کشوری با اشاره به شرایط بازپرداخت این تسهیلات گفت: مبلغ هر قسط وام، با محاسبه اقساط به روش متداول بانکی، حدود ۳ میلیون تومان خواهد بود. همچنین پرداخت این تسهیلات در راستای حمایت از بازنشستگان کشوری و کمک به تأمین بخشی از هزینه‌های ازدواج فرزندان آنها انجام می‌شود.

گفتنی است ثبت‌نام اینترنتی وام ازدواج فرزندان بازنشستگان از سوم شهریورماه به مدت یک ماه از طریق درگاه خدمات الکترونیک صندوق بازنشستگی کشوری انجام شد. امکان ثبت‌نام برای فرزندان بازنشستگان کشوری که تاریخ عقد آنان در بازه زمانی اول مهرماه ۱۴۰۳ تا اول مهرماه ۱۴۰۵ قرار داشت، فراهم بود.