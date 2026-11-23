مدیرکل دفتر هماهنگی مقررات فنی و تدوین استاندارد‌های ملی، از بازنگری استاندارد ملی «جایگاه‌های سوخت‌گیری و شارژ برقی وسایل نقلیه» خبر داد.



به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صداوسیما؛ آزیتا خضرایی با اشاره به هدف این بازنگری گفت: این استاندارد، حداقل الزامات احداث و توسعه جایگاه‌های سوخت‌گیری تک‌منظوره و چندمنظوره را تعیین می‌کند. این جایگاه‌ها شامل عرضه گاز طبیعی فشرده، فرآورده‌های نفتی مایع ــ بنزین و نفت‌گاز ــ، گاز مایع (اتوگاز) و ایستگاه شارژ وسایل نقلیه برقی مستقر در جایگاه‌های چندمنظوره، همراه با وسایل و تجهیزات مرتبط هستند.

وی افزود: این استاندارد در زمینه طراحی، ساخت، توسعه، تجهیز، بازرسی، نصب، راه‌اندازی و بهره‌برداری از جایگاه‌های تک‌منظوره و چندمنظوره عرضه گاز طبیعی فشرده، فرآورده‌های نفتی مایع (بنزین و نفت‌گاز)، گاز مایع (اتوگاز) و شارژ وسایل نقلیه برقی مستقر در جایگاه‌های چندمنظوره کاربرد دارد.

مدیر کل دفتر هماهنگی مقررات فنی و تدوین استاندارد‌های ملی اضافه کرد: نسخه بازنگری‌شده این استاندارد با شماره ۱۲۰۵۴ در درگاه سازمان ملی استاندارد ایران به نشانی standard.inso.gov.ir، برای بهره‌برداری کاربران و صاحب‌نظران در دسترس است.