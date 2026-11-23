مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی از آغاز عملیات روکش و آسفالت محور سه‌راهی محمدیار در کریدور شریانی بازرگان–بندر امام خبر داد و گفت: این طرح با اعتبار ۳۴۰ میلیارد ریال و در پاسخ به مطالبه دیرینه مردم منطقه و با پیگیری استاندار آذربایجان‌غربی وارد مرحله اجرا شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی از آغاز عملیات اجرایی روکش و آسفالت محور سه‌راهی محمدیار در مسیر کریدوری بازرگان–بندر امام خبر داد و گفت: این پروژه در پاسخ به یکی از مطالبات دیرینه مردم منطقه و با پیگیری و تأکیدات استاندار آذربایجان‌غربی وارد مرحله اجرا شده است.

ارسلان شکری با اشاره به اهمیت راهبردی این محور اظهار کرد: محور سه‌راهی محمدیار در مسیر محمدیار–نقده–پیرانشهر–پایانه مرزی تمرچین و در امتداد یکی از مهم‌ترین کریدور‌های شریانی کشور، یعنی کریدور بازرگان–بندر امام قرار دارد و به همین دلیل، ارتقای کیفیت این مسیر از مطالبات جدی مردم منطقه و یکی از اولویت‌های اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی بوده است.

وی افزود: آغاز عملیات روکش و آسفالت این محور، پاسخ عملی به مطالبه‌ای دیرینه است که سال‌ها از سوی مردم، کاربران جاده و مجموعه‌های محلی مطرح می‌شد و امروز با پیگیری‌های مستمر و جدیت مجموعه راهداری و با حمایت و تأکیدات استاندار آذربایجان‌غربی، وارد مرحله اجرایی شده است.

شکری با بیان اینکه اجرای این پروژه با چالش‌های جدی در حوزه تأمین قیر و منابع مالی مواجه بود، گفت: با وجود مشکلات موجود در تأمین قیر و اعتبار، پیگیری‌های ویژه استاندار آذربایجان‌غربی، جدیت و استمرار پیگیری‌های اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و همراهی برخی دستگاه‌ها و نهاد‌های مرتبط موجب شد موانع تأمین اعتبار برطرف و پروژه به مرحله عقد قرارداد برسد.

وی اعتبار اجرای این پروژه را ۳۴۰ میلیارد ریال اعلام کرد و ادامه داد: با نهایی شدن قرارداد، عملیات اجرایی روکش و آسفالت محور سه‌راهی محمدیار آغاز شده و تلاش می‌کنیم اجرای پروژه با سرعت و کیفیت مناسب دنبال شود.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی تأکید کرد: بهسازی این محور اقدامی در راستای ارتقای ایمنی، تسهیل تردد مردم، پشتیبانی از حمل‌ونقل کالا و مسافر و تقویت مسیر‌های منتهی به پایانه مرزی تمرچین و کریدور‌های شریانی استان است.