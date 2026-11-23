نهمین جایزه پژوهش سال سینمای ایران با دریافت ۳۱۰ اثر و رشد ۱۸۴ درصدی نسبت به دوره هشتم، رکورد بیشترین میزان آثار دریافتی در تاریخ برگزاری این رویداد را به ثبت رساند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، با پایان مهلت دریافت آثار نهمین جایزه پژوهش سال سینمای ایران در ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۵، آمار نهایی آثار ثبت‌شده در این رویداد اعلام شد. بر اساس گزارش دبیرخانه، در مجموع ۳۱۰ اثر در بخش‌های مختلف این دوره به ثبت رسیده است؛ رقمی که بالاترین میزان آثار دریافتی در تاریخ برگزاری این جایزه به شمار می‌رود.

این دوره علاوه بر افزایش چشمگیر تعداد آثار دریافتی، با گسترش دامنه توجه به ظرفیت‌های علمی و پژوهشی حوزه سینما و پیش‌بینی بخش‌های جدیدی برای شناسایی و تقدیر از نهاد‌های مؤثر در توسعه پژوهش سینمایی همراه است.

مقالات علمی‌پژوهشی در صدر آثار دریافتی

بر اساس آمار نهایی دبیرخانه، از مجموع ۳۱۰ اثر ثبت‌شده، ۱۳۰ اثر به بخش مقالات علمی‌پژوهشی، ۶۰ اثر به بخش یادداشت‌ها و گزارش‌های رسانه‌ای تحلیلی، ۳۸ اثر به بخش جایزه ویژه، ۳۵ اثر به بخش پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد، ۲۴ اثر به بخش رساله‌های دکتری و ۲۳ اثر به بخش طرح‌های پژوهشی خاتمه‌یافته اختصاص دارد.

بر این اساس، مقالات علمی‌پژوهشی با اختصاص ۴۱٫۹ درصد از کل آثار، بیشترین سهم مشارکت را به خود اختصاص داده‌اند. پس از آن، یادداشت‌ها و گزارش‌های رسانه‌ای تحلیلی با سهم ۱۹٫۴ درصدی در جایگاه دوم قرار دارند و بخش جایزه ویژه نیز با ۱۲٫۳ درصد، سومین بخش از نظر تعداد آثار دریافتی است.

همچنین مجموع مقالات علمی‌پژوهشی، پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و رساله‌های دکتری به ۱۸۹ اثر می‌رسد که بیانگر سهم قابل‌توجه پژوهش‌های دانشگاهی در این دوره است.

رشد چشمگیر مشارکت در مقایسه با ادوار گذشته

بررسی روند دریافت آثار در هشت دوره گذشته جایزه پژوهش سال سینمای ایران نشان می‌دهد نهمین دوره این رویداد با ثبت ۳۱۰ اثر، رکورد تازه‌ای در میزان مشارکت به ثبت رسانده است.

تعداد آثار دریافتی در این دوره نسبت به دوره هشتم، از ۱۰۹ اثر به ۳۱۰ اثر رسیده و حدود ۱۸۴ درصد افزایش داشته است. همچنین در مقایسه با آمار ثبت‌شده در ادوار گذشته، میزان رشد آثار دریافتی در نهمین دوره، بسته به دوره مورد مقایسه، در بازه‌ای حدود ۱۴۸ تا ۲۵۲ درصد قرار می‌گیرد.

این افزایش قابل‌توجه، علاوه بر ثبت بالاترین میزان آثار دریافتی در تاریخ این جایزه، از گسترش دامنه مشارکت و استقبال بیشتر جامعه دانشگاهی، علمی و رسانه‌ای از جایزه پژوهش سال سینمای ایران حکایت دارد.

تمرکز جغرافیایی آثار در تهران و حضور پژوهشگران از استان‌های مختلف

بررسی اطلاعات جغرافیایی آثار ثبت‌شده نشان می‌دهد در این دوره، آثار از استان‌های مختلف کشور به دبیرخانه ارسال شده‌اند. از مجموع ۳۱۰ اثر، اطلاعات استانی ۲۹۳ اثر در سامانه ثبت شده است.

در این میان، استان تهران با ۱۹۲ اثر و سهم ۶۵٫۵ درصدی در جایگاه نخست قرار دارد. پس از آن استان اصفهان با ۱۸ اثر، فارس با ۱۶ اثر، البرز با ۱۱ اثر و آذربایجان شرقی با ۱۰ اثر بیشترین تعداد آثار را به خود اختصاص داده‌اند.

همچنین استان‌های گیلان، کرمانشاه، کرمان، قم، خراسان رضوی، قزوین، مازندران، کردستان، زنجان، مرکزی و هرمزگان و چند استان دیگر نیز در میان مناطق دارای آثار ثبت‌شده قرار دارند.

این پراکندگی جغرافیایی، در کنار تمرکز قابل‌توجه آثار در تهران، نشان‌دهنده حضور ظرفیت‌های پژوهشی در استان‌های مختلف کشور و زمینه گسترش مشارکت علمی در حوزه مطالعات سینمایی است.

حضور پررنگ پژوهشگران تحصیلات تکمیلی

بررسی آخرین مدارک تحصیلی صاحبان آثار نیز از سهم قابل‌توجه پژوهشگران تحصیلات تکمیلی در این دوره حکایت دارد. از میان ۲۹۳ اثری که اطلاعات تحصیلی صاحبان آنها ثبت شده است، ۱۳۸ اثر متعلق به پژوهشگران دارای مدرک دکتری تخصصی و ۱۱۳ اثر متعلق به دارندگان مدرک کارشناسی ارشد است. همچنین ۳۴ اثر از سوی دارندگان مدرک کارشناسی ثبت شده است.

بر این اساس، مجموع آثار متعلق به پژوهشگران دارای مدرک کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی به ۲۵۱ اثر می‌رسد که حدود ۸۵٫۷ درصد از آثار دارای اطلاعات تحصیلی را شامل می‌شود. این آمار بیانگر حضور پررنگ پژوهشگران دانشگاهی و متخصصان دارای تحصیلات تکمیلی در نهمین جایزه پژوهش سال سینمای ایران است.

تنوع رشته‌های تحصیلی و رویکرد میان‌رشته‌ای پژوهش‌ها

در بررسی رشته‌های تحصیلی صاحبان آثار نیز سینما با ۳۸ اثر و پژوهش هنر با ۳۶ اثر بیشترین فراوانی را دارند. ادبیات نمایشی با ۱۶ اثر و مدیریت رسانه و فیلم‌سازی هرکدام با ۱۲ اثر، از دیگر رشته‌های پرتکرار در میان صاحبان آثار هستند.