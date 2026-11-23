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آیین تدفین یکی از این شهدای گمنام همزمان با سالروز وفات حضرت امالبنین(س) در نیروگاه شهید مفتح همدان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان همزمان با سالروز وفات حضرت امام البنین (س) و تکریم مادران و همسران شهدا و گرامیداشت هفته بسیج شهید خوشنام در نیروگاه شهید مفتح در میان استقبال مردم و کارکنان این نیروگاه و مسئولان استانی و شهرستانی تشییع و خاکسپاری شد.
امروز همزمان با سالروز وفات حضرتام البنین س و تکریم مادران و همسران شهدا و هفته بسیج نیروگاه شهید مفتح میزبان شهید خوشنام بود.
مردم و کارکنان این نیروگاه و مسئولان استانی و شهرستانی با استقبال گرم این شهید خوشنام را تشییع و تدفین و خاکسپاری کردند.
کارکنان نیروگاه گفتند: در هرشرایطی پای کار تولید و انقلاب هستند و با کار و تلاش و تولید برق و رساندن این انرژی به منازل مردم و صنعت کشور را شهدا را ادامه میدهند.
با تشییع تدفین و خاکسپاری این شهید خوشنام حالا شهرستان کبودراهنگ میزبان ۱۲ شهید خوشنام است.