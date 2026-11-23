به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان همزمان با سالروز وفات حضرت امام البنین (س) و تکریم مادران و همسران شهدا و گرامیداشت هفته بسیج شهید خوشنام در نیروگاه شهید مفتح در میان استقبال مردم و کارکنان این نیروگاه و مسئولان استانی و شهرستانی تشییع و خاکسپاری شد.

امروز همزمان با سالروز وفات حضرت‌ام البنین س و تکریم مادران و همسران شهدا و هفته بسیج نیروگاه شهید مفتح میزبان شهید خوشنام بود.

مردم و کارکنان این نیروگاه و مسئولان استانی و شهرستانی با استقبال گرم این شهید خوشنام را تشییع و تدفین و خاکسپاری کردند.

کارکنان نیروگاه گفتند: در هرشرایطی پای کار تولید و انقلاب هستند و با کار و تلاش و تولید برق و رساندن این انرژی به منازل مردم و صنعت کشور را شهدا را ادامه میدهند.

با تشییع تدفین و خاکسپاری این شهید خوشنام حالا شهرستان کبودراهنگ میزبان ۱۲ شهید خوشنام است.