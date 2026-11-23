به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، عزیزالله سیفی در واکنش به مطالب منتشرشده در برخی رسانه‌ها درباره قانونی بودن برخی عناوین بهای خدمات شهرداری یزد، با تشریح مستندات قانونی و آرای دیوان عدالت اداری، بر ضرورت توجه به موضوع و مفاد دقیق آرای صادرشده و تفاوت میان مصوبات شهرداری‌های مختلف تأکید کرد.



وی با اشاره به مطلب منتشرشده درباره اخذ هزینه بازدید از ملک و پاسخ به استعلامات توسط شهرداری‌ها اظهار داشت: رأی مورد استناد در این موضوع، مربوط به تعرفه سال ۱۳۹۷ شهرداری مرند است که در آن، دریافت وجه بابت پاسخ به استعلامات، خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص داده شده است. این در حالی است که در سال ۱۴۰۱، قانون درآمد‌های پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با هدف ایجاد هماهنگی در نظام درآمدی شهرداری‌ها و شورا‌های اسلامی کشور ابلاغ شد و عناوین و ترتیبات وصول عوارض و بهای خدمات کارشناسی و فنی در چارچوب دستورالعمل‌های اجرایی آن مورد توجه قرار گرفت.

رئیس شورای اسلامی شهر یزد افزود: هزینه کارشناسی مربوط به پاسخ استعلام در تعرفه شهرداری یزد، چه در دوره شورای قبلی و چه در دوره جاری، به تصویب شورای اسلامی شهر رسیده و پس از تأیید هیئت تطبیق، ابلاغ قانونی شده است و تاکنون هیچ‌یک از این مصوبات از سوی دیوان عدالت اداری ابطال نشده است.

وی با تأکید بر اینکه مصوبات شورا‌های اسلامی شهر تا زمانی که از سوی مرجع قانونی ذی‌صلاح ابطال نشده‌اند، واجد اعتبار و قابلیت اجرا هستند، تصریح کرد: این موضوع در رأی وحدت رویه شماره ۲۳۴۶ الی ۲۳۴۸ مورخ ۱۸ آبان ۱۴۰۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مورد تأکید قرار گرفته است.

سیفی در ادامه و در خصوص مطلب منتشرشده درباره غیرقانونی بودن دریافت هزینه‌های مربوط به سد معبر نیز خاطرنشان کرد: رأی مورد استناد در این موضوع، مربوط به تعرفه سال ۱۳۹۵ شهرداری و مصوبه سال ۱۳۹۶ بوده و ناظر بر دریافت جریمه بابت سد معبر است؛ چراکه تعیین مجازات و جریمه از اختیارات قانون‌گذار بوده و شورا‌های اسلامی شهر در چارچوب قانون، اختیار تعیین عوارض و بهای خدمات را دارند.

وی ادامه داد: بر همین اساس، در دوره‌های بعدی شورای اسلامی شهر یزد، موضوع مصوبات مربوط به سد معبر با رویکرد دریافت بهای خدمات جمع‌آوری سد معبر پس از طی مراحل و اخطار‌های قانونی دنبال شده و این موضوع از نظر ماهیت و عنوان، با دریافت جریمه بابت تخلف سد معبر متفاوت است.

رئیس شورای اسلامی شهر یزد با اشاره به تصویب و تأیید این عناوین در تعرفه شهرداری یزد از سوی مراجع قانونی ذی‌ربط گفت: مصوبات مربوط به بهای خدمات جمع‌آوری سد معبر نیز در دوره شورای قبلی و شورای فعلی به تصویب رسیده، تأیید هیئت تطبیق را دریافت کرده و ابلاغ شده است و تاکنون از سوی دیوان عدالت اداری ابطال نشده است.

سیفی در پایان با تأکید بر اهمیت اطلاع‌رسانی دقیق و مستند در موضوعات مرتبط با مدیریت شهری اظهار داشت: انتظار می‌رود در بررسی و انتشار مطالب حقوقی و قانونی، ضمن توجه به مفاد کامل آرای مراجع قضایی، تفاوت میان مصوبات شهرداری‌های مختلف، سال تصویب تعرفه‌ها و همچنین تفاوت ماهوی میان جریمه و بهای خدمات مورد توجه قرار گیرد تا زمینه ارائه اطلاعات دقیق و شفاف به شهروندان فراهم شود.