به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شهرداری صالحیه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که به دلیل اختلال موقت در سیستم تلفن آتش‌نشانی، دسترسی به شماره ۱۲۵ تا ساعت ۱۶ امروز امکان‌پذیر نخواهد بود.



بر اساس این اطلاعیه، شهروندان عزیز در صورت بروز هرگونه حادثه و نیاز فوری به خدمات آتش‌نشانی، می‌توانند با شماره‌های زیر تماس خود را با رئیس سازمان آتش‌نشانی شهر صالحیه برقرار کنند:

۰۹۱۹۱۲۹۷۶۸۲

۰۹۳۷۱۳۲۴۰۲۲

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