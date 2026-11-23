به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از آنکارا، منابع امنیتی ترکیه از تخلیه ۱۴ محل استقرار دیگر گروه پ‌ک‌ک در منطقه راهبردی «هاکورک» در شمال عراق خبر دادند؛ اقدامی که در چارچوب روند خلع سلاح و پایان فعالیت مسلحانه این گروه ارزیابی می‌شود.

گروه حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک) در تازه‌ترین مرحله از تخلیه مواضع خود در شمال عراق، ۱۴ محل استقرار دیگر را در منطقه کوهستانی هاکورک ترک کرده است.

منابع امنیتی ترکیه اعلام کردند این تخلیه‌ها تا ۱۸ نوامبر انجام شده و بخشی از تحولات مرتبط با روند موسوم به «ترکیه بدون تروریسم» به شمار می‌رود.

منطقه هاکورک در شمال عراق در نزدیکی مرز ترکیه، طی سال‌های گذشته یکی از مناطق مهم حضور نیرو‌های پ‌ک‌ک و از کانون‌های عملیات نظامی ارتش ترکیه علیه این گروه بوده است.

این تحول در شرایطی رخ می‌دهد که آنکارا روند پایان فعالیت مسلحانه پ‌ک‌ک را یکی از محور‌های اصلی سیاست امنیتی خود قرار داده است، با این حال منابع ترکیه‌ای تاکنون جزئیات بیشتری درباره تعداد نیرو‌های خارج‌شده، و تجهیزات باقی‌مانده و سرنوشت این پایگاه‌ها منتشر نکرده‌اند.

تخلیه این مواضع می‌تواند نشانه‌ای از پیشرفت روند کاهش حضور مسلحانه پ‌ک‌ک در مناطق مرزی ترکیه و عراق باشد هر چند به معنای تکمیل فرآیند خلع سلاح این گروه نیست.