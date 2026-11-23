به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، فرمانده انتظامی شهرستان آباده گفت: در اجرای طرح برخورد با خودرو‌های حامل قاچاق، ماموران پاسگاه انتظامی خسروشیرین این شهرستان هنگام برقراری ایست و بازرسی، به یک کامیون مشکوک شدند و آن را برای بررسی متوقف کردند.

سرهنگ علی زنگنه نیا افزود: ماموران انتظامی از داخل کامیون مذکورريال ۶۴ راس دام سبک قاچاق و فاقد مجوز را کشف کردتد.

فرمانده انتظامی آباده با بیان اینکه کارشناسان ارزش احشام مکشوفه را ۳۲ میلیارد ریال برآورد کردند ، گفت: راننده پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.