محمد یاسین گلمحمدی دونده نامدار همدانی و قهرمان دو‌های با مانع کشور به اردوی آماده سازی و انتخابی تیم ملی بزرگسالان دعوت شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان بر اساس تصمیم هیئت اجرایی فدراسیون و در راستای آماده‌سازی و انتخاب تیم ملی، اعزامی به مسابقات قهرمانی آسیا در سال ۲۰۲۷ (چین)، نخستین مرحله اردوی تیم ملی بزرگسالان از عصر روز یکشنبه، اول آذرماه، در کمپ تیم‌های ملی با حضور ۸ دو و میدانی کار در بخش آقایان برگزار شد.

گلمحمدی با عملکرد درخشان در مسابقات قهرمانی کشور با ارتقاء رکورد، سه مرحله قهرمانی در لیگ باشگاه‌های کشور و جابجایی چندین رکورد باشگاهی در رده جوانان یکی از امید‌های مسلم کمیته فنی فدراسیون دو ومیدانی جهت حضور در مسابقات آسیایی در ماده ۱۱۰ متر با مانع است.

تمرینات این دونده مستعد همدانی تا پایان اردو زیر نظر مربیان مجرب تیم ملی و مربی تخصصی دو‌های با مانع میلاد سیار، در کمپ تیم‌های ملی واقع در ورزشگاه آفتاب انقلاب تهران ادامه خواهد داشت.