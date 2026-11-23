نمایش «تبار خون» به کارگردانی پارسا کامکار و با اقتباس از بازنویسی زنده‌یاد آتیلا پسیانی از شاه لیر، پس از اجرای عمومی در بابل، در سی‌وهشتمین جشنواره تئاتر استانی مازندران روی صحنه می‌رود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، نمایش «تبار خون» به کارگردانی پارسا کامکار، این روز‌ها در تماشاخانه ایما بابل روی صحنه است و خود را برای حضور در سی‌وهشتمین جشنواره تئاتر استانی مازندران آماده می‌کند.

این نمایش با اقتباس و بازنویسی زنده‌یاد آتیلا پسیانی از نمایشنامه «شاه لیر» اثر ویلیام شکسپیر شکل گرفته و داستان پادشاهی را روایت می‌کند که قلمرو و تاج‌وتخت خود را میان دخترانش تقسیم می‌کند، اما در ادامه با ناسپاسی و بی‌مهری آنان روبه‌رو می‌شود.

پارسا کامکار، کارگردان نمایش «تبار خون» گفت: این اثر با شیوه‌ای مینیمال و خلاقانه اجرا می‌شود و در طول نمایش، تنها دو بازیگر ایفای نقش ۱۱ شخصیت مختلف را بر عهده دارند.

وی افزود: اجرای عمومی این نمایش در تماشاخانه ایما بابل تا ۱۲ آذر ادامه دارد و پس از آن، گروه «تبار خون» به همراه چهار اثر برگزیده دیگر استان، از ۱۴ تا ۱۷ آذر در سی‌وهشتمین جشنواره تئاتر استانی مازندران در ساری به اجرای آثار خود می‌پردازند.

علاقه‌مندان برای تماشای این نمایش می‌توانند به تماشاخانه ایما، واقع در بابل، خیابان نواب صفوی، اشرفی ۲۳ مراجعه کنند.