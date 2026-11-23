مدیرکل ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی گفت: با وجود شرایط جنگی و دشواری‌های اقتصادی، در هفت ماه اول سال ۱۴۰۵، نزدیک به ۹۰۰ شرکت جدید به جمع شرکت‌های دانش‌بنیان کشور پیوستند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، امیر یونسیان، مدیرکل ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، با اعلام این خبر گفت: در هفت ماه نخست سال ۱۴۰۵، نزدیک به ۹۰۰ شرکت جدید به جمع شرکت‌های دانش‌بنیان کشور اضافه شدند و وارد عرصه توسعه اقتصاد دانش‌بنیان شدند.

وی با قدردانی از جامعه فناور و پژوهشگر کشور افزود: این آمار با توجه به شرایط جنگی حاکم بر کشور و دشواری‌های اقتصادی، قابل توجه است و نشان می‌دهد فعالان این حوزه همچنان در مسیر توسعه فناوری و تجاری‌سازی دستاورد‌های علمی فعالیت می‌کنند.

یونسیان، یکی از اقدامات معاونت علمی را بازنگری در فهرست کالا و خدمات دانش‌بنیان عنوان کرد و گفت: این فهرست که از سال ۱۳۹۱ مبنای ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت‌ها بوده، آخرین بار در سال ۱۴۰۰ به‌روزرسانی شده بود و با توجه به شتاب تحولات فناوری، نیاز‌های فناورانه کشور و اولویت‌های ملی، بازنگری آن در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: در ویرایش جدید، پنج رویکرد اصلی شامل بازتنظیم سرفصل‌های فناوری، حمایت از فناوری‌های اولویت‌دار ملی و راهبردی، حذف محصولات دارای فناوری رسیده به بلوغ، توجه به محصولات نوظهور و بین‌رشته‌ای و طراحی ساختار زنجیره‌ای و قابلیت‌محور در نظر گرفته شده است.

مدیرکل ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت‌های دانش‌بنیان ادامه داد: در این بازنگری، حوزه‌هایی مانند هوش مصنوعی و فوتونیک نیز مورد توجه قرار گرفته و تلاش شده است شرکت‌ها بتوانند متناسب با قابلیت فناورانه محصولات خود، جایگاه دقیق‌تری در نظام ارزیابی پیدا کنند.

یونسیان با اشاره به وضعیت فعلی شرکت‌های دانش‌بنیان کشور گفت: در حال حاضر ۱۱ هزار و ۴۲۲ شرکت دانش‌بنیان در سامانه معاونت علمی ثبت شده‌اند که حدود ۱۸ هزار محصول و خدمت دانش‌بنیان دارند.

وی افزود: این شرکت‌ها در سه گروه نوپا، نوآور و فناور دسته‌بندی می‌شوند و بر اساس ضوابط ارزیابی، شرکت‌های نوپا و فناور پس از پنج سال و شرکت‌های نوآور هر سه سال یک‌بار ارزیابی مجدد خواهند شد.

مدیرکل ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت‌های دانش‌بنیان همچنین از تمدید ۱۵ ماهه اعتبار شرکت‌های دانش‌بنیان در شرایط جنگی خبر داد و گفت: این تصمیم با هدف کمک به پایداری زیست‌بوم فناوری کشور و فراهم کردن امکان تداوم بهره‌مندی شرکت‌ها از حمایت‌های قانون جهش تولید دانش‌بنیان اتخاذ شده است.

یونسیان، افزایش شفافیت شاخص‌های ارزیابی، ارتقای کیفیت تشخیص صلاحیت و کاهش اختلاف برداشت در فرایند ارزیابی را از دیگر محور‌های اصلاح نظام ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان برشمرد.