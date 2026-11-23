فرمانده سپاه رامسر از استمرار برگزاری میز‌های خدمت در مساجد خبر داد و گفت: هدف از این برنامه‌ها، ارتباط بی‌واسطه با مردم، شنیدن مطالبات و گره‌گشایی از مشکلات شهروندان است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، سرهنگ مسعود رضایی فرمانده سپاه رامسر با اشاره به نقش بسیج در خدمت‌رسانی به مردم گفت: سپاه و بسیج در عرصه‌هایی که مردم به خدمت و حمایت نیاز دارند، در کنار آنان هستند و گره‌گشایی از مشکلات و تسهیل امور شهروندان را از رسالت‌های خود می‌دانند.

وی افزود: برگزاری میزهای خدمت با حضور مسئولان دستگاه‌های اجرایی و قضایی، فرصتی برای ارتباط بی‌واسطه مردم با مدیران، شنیدن مطالبات و پیگیری مشکلات است و می‌تواند به شناسایی دقیق‌تر مسائل و تسریع در رسیدگی به درخواست‌ها کمک کند.

فرمانده سپاه رامسر با تأکید بر استمرار این برنامه‌ها در مساجد گفت: بنا داریم میزهای خدمت را به‌صورت مستمر در مساجد برگزار کنیم تا مردم بدون تشریفات اداری و با سهولت بیشتری مسائل و مطالبات خود را با مسئولان در میان بگذارند.

رضایی، حضور مسئولان در میان مردم و پاسخگویی مستقیم را زمینه‌ساز افزایش اعتماد عمومی، شفافیت و مسئولیت‌پذیری دانست و افزود: در این برنامه، مسئولان به‌جای مراجعه مردم به ادارات، در میان آنان حاضر شدند تا از نزدیک در جریان دغدغه‌هایشان قرار گیرند.

این میز خدمت با هدف تقویت ارتباط مردم و دستگاه قضایی، تسهیل دسترسی شهروندان به خدمات حقوقی و قضایی و بررسی مستقیم مطالبات آنان، هم‌زمان با هفته بسیج در مسجد جامع کتالم برگزار شد.