به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛رئیس کل دادگستری استان اصفهان از آزادی ۵۱۴ زندانی مالی و جرایم غیرعمد از ابتدای فروردین تا پایان آبان امسال خبر داد و گفت: مجموع بدهی این افراد بیش از ۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بوده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین جعفری افزود: از مجموع آزادشدگان، ۳۹۶ نفر محکوم مالی، ۱۱۲ نفر محکوم مهریه و ۶ نفر محکوم پرداخت دیه بودند که ۴۸۵ نفر مرد و ۲۹ نفر زن بودند.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان با اشاره به شیوه تأمین بدهی این زندانیان اعلام کرد: بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان از مجموع بدهی‌ها با گذشت شکات، حدود ۸۷ میلیارد تومان از محل آورده نقدی محکومان، بیش از ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از طریق پذیرش اعسار، ۴۰ میلیارد تومان با تسهیلات بانکی و بیش از ۷۵ میلیارد تومان نیز از محل کمک‌های بلاعوض ستاد دیه و خیران تأمین شده است.

حجت‌الاسلام جعفری با قدردانی از مشارکت خیران و مردم نیکوکار استان گفت: همراهی سازمان‌ها، نهاد‌ها و خیران در آزادی زندانیان جرایم غیرعمد و حمایت از خانواده‌های آنان نقش مؤثری داشته است.