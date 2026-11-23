سردار نگهبان با اشاره به حادثه دیشب در خیابان امامت مشهد گفت: باز هم یک بسیجی قهرمان جان سرباز ما را نجات داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی، فرمانده انتظامی خراسان رضوی در دیدار با سردار مهدوی، فرمانده سپاه امام رضا (ع) و فرماندهان نواحی بسیج که به مناسبت هفته بسیج برگزار شد گفت: ما خوب می‌دانیم که اتحاد و همبستگی و همدلی نیرو‌های نظامی و انتظامی خاری در چشم دشمنان است و آنان این آرزو را به گور خواهند برد که افتراق و جدایی را از ما ببینند.

سردار نگهبان با تشکر از دست اندرکاران و مسئولان شکل دهنده رزمایش جان‌فدای مشهد در روز جمعه افزود: این رزمایش نشان داد که پیوند عمیق معنوی مردم با نیرو‌های مسلح، ریشه دینی و تمدنی دارد.

وی با اشاره به حادثه شب گذشته در خیابان امامت مشهد و حمله افراد شرور به ماموران انتظامی تصریح کرد: باز هم یک بسیجی قهرمان جان سرباز ما را نجات داد.

وی تشریح کرد: هنگامی که افراد شرور به ماموران انتظامی حمله کردند یک بسیجی که در نزدیکی محل حادثه بود خودش را به بالین سرباز آسیب دیده رساند و با اقدامات اولیه مانع خون‌ریزی بیشتر این مامور انتظامی شد.

سردار نگهبان با قدردانی از این فداکاری جوان بسیجی گفت: با اینکه در محل حادثه، شلیک گلوله و زد و خورد داشتیم، اما جوان بسیجی با شجاعت در کنار همکار ما حاضر شد و جان او را نجات داد.

شب گذشته ۲ فرد شرور با چاقو به سمت نیرو‌های پلیس مستقر در چهار راه آزاد شهر حمله و ۳ تن از کارکنان انتظامی را زخمی کردند در پی این حادثه ۲ متهم با گلوله پلیس زمین‌گیر و دستگیر شدند.