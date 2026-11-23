به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، لیگ برتر والیبال ساحلی سال ۱۴۰۵ با حضور ۱۲ تیم از سه شنبه ۱۷ آذر آغاز می‌شود.

تیم‌های اوج نوین رامسر، فولاد هرمزگان، فولاد جوان هرمزگان، شهرداری ارومیه، شهرداری مراغه، پاس بندر ترکمن، نیروی زمینی، کاراگستر آذربایجان شرقی، پارس جنوبی عسلویه، سنگ آهن بافق، شهداب بافق و استقلال مشهد تیم‌های شرکت کننده در این دوره از مسابقات هستند.

هفته نخست لیگ برتر والیبال ساحلی مردان ۱۷ تا ۱۹ آذر به میزبانی باشگاه شهداب در یزد برگزار خواهد شد.

پنجمین دوره مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی باشگاه‌های برتر کشور که از چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۴ با حضور ۱۲ تیم آغاز شده بود، یکشنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۴ با قهرمانی پیکان بندر دیر (علیرضا آقاجانی و عباس پورعسگری) به پایان رسید.

تیم‌های فولاد هرمزگان (ابوالحسن خاکی زاده و امیرعلی قلعه نوعی) و پارس جنوبی عسلویه (مهیار غیاثی و بهمن سالمی) به مقام‌های نایب قهرمانی و سومی دست یافتند.