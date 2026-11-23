سرپرست معاونت فرهنگی، هنری و تربیت‌بدنی سازمان سما، از طراحی ۱۴ محور موضوعی برای جشنواره سراسری مهدویت دانش‌آموزی خبر داد و گفت:۱۴ قرارگاه استانی با مأموریت‌های تخصصی، زمینه مشارکت دانش‌ آموزان مدارس سراسر کشور در این رویداد فرهنگی و هنری را فراهم می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سرپرست معاونت فرهنگی، هنری و تربیت‌بدنی سازمان سما از آغاز فعالیت مستقل دبیرخانه جشنواره سراسری مهدویت دانش‌آموزی خبر داد و گفت: در ششمین دوره جشنواره علمی، فرهنگی و هنری مهدویت، دانش‌آموزان، معلمان و فعالان حوزه تعلیم و تربیت مدارس سراسر کشور، اعم از مدارس سما و دیگر مدارس دولتی و غیردولتی، امکان مشارکت دارند.

حجت‌الاسلام والمسلمین سید موسی هاشمی تنکابنی در نخستین نشست شورای سیاست‌گذاری دبیرخانه جشنواره سراسری مهدویت، با اشاره به برگزاری پنج دوره گذشته این جشنواره در سطح دانشگاه آزاد اسلامی اظهار کرد: در دوره‌های پیشین، دانشجویان و اعضای هیئت علمی در جشنواره حضور داشتند و دانش‌آموزان مدارس نیز در کنار بخش دانشگاهی مشارکت می‌کردند؛ اما با تصمیم شورای سیاست‌گذاری جشنواره و با هدف فراهم‌کردن زمینه حضور پررنگ‌تر دانش‌آموزان و فرهنگیان، مقرر شد بخش دانش‌آموزی به‌صورت مستقل فعالیت کند و دبیرخانه جداگانه‌ای برای آن شکل بگیرد.

وی افزود: با این تصمیم، سازمان سما به‌عنوان یکی از بخش‌های مهم دانشگاه آزاد اسلامی، مسئولیت برگزاری مستقل جشنواره مهدویت دانش‌آموزی را بر عهده گرفته است تا زمینه شناسایی، تشویق و معرفی آثار و استعداد‌های دانش‌آموزان، معلمان و فعالان عرصه تعلیم و تربیت فراهم شود.

مشارکت مدارس سراسر کشور در جشنواره مهدویت

سرپرست معاونت فرهنگی، هنری و تربیت‌بدنی سازمان سما با اشاره به گستره فعالیت‌های آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی بیان کرد: این دانشگاه مجموعه‌ای جامع از دوره‌های تعلیم و تربیت را در بر می‌گیرد؛ از دوره‌های پیش‌دبستانی و آموزش ابتدایی تا متوسطه اول و دوم، هنرستان‌ها و مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری و پسادکتری. مدارس سما نیز بخشی از این منظومه آموزشی هستند و حمایت از فعالیت‌های دانش‌آموزی می‌تواند به تقویت پیوند میان بخش‌های مختلف این مجموعه کمک کند.

تنکابنی ادامه داد: در این دوره، با رایزنی و هماهنگی انجام‌شده با وزارت آموزش‌وپرورش، دامنه جشنواره به مدارس سراسر کشور گسترش یافته و محدود به مدارس سما نیست. به همین منظور، نمایندگانی از وزارت آموزش‌وپرورش نیز در شورای سیاست‌گذاری جشنواره حضور دارند تا هماهنگی‌ها و اعتباربخشی لازم در این وزارتخانه انجام شود.

وی با بیان اینکه پوستر جشنواره با نشان‌های وزارت آموزش‌وپرورش، دانشگاه آزاد اسلامی، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی و سازمان سما منتشر شده است، گفت: پوستر‌های مربوط به ۱۴ قرارگاه و محور‌های موضوعی آنها نیز آماده و در فضای مجازی منتشر شده است. همچنین با ارسال نامه‌ای مشترک از سوی مسئولان شورای سیاست‌گذاری و جشنواره به استان‌ها، آغاز فعالیت دبیرخانه مستقل و روند اجرایی جشنواره اعلام شده است.

هویت‌بخشی و امیدآفرینی؛ محور‌های اصلی جشنواره

وی با اشاره به رویکرد‌های محتوایی جشنواره عنوان کرد: هویت‌بخشی، امیدآفرینی و تزریق نشاط معنوی از محور‌های اصلی این رویداد است. همچنین شعار در نظر گرفته‌شده برای مدارس، «مدارس مبعوث، دشمن‌ستیز و امیدآفرین» است که در امتداد شعار دانشگاه مبعوث، دشمن‌ستیز و امیدآفرین تعریف شده است.

تنکابنی، تقویت هویت دینی، تعمیق آموزه‌های اصیل و امیدبخش مهدوی در میان نسل جدید، افزایش مصونیت فکری در برابر انحرافات، ارتقای سواد رسانه‌ای و قدرت تحلیل، تربیت نسل منتظر و نقش‌آفرینی در شکل‌گیری تمدن نوین اسلامی را از اهداف عمومی جشنواره برشمرد.

وی افزود: بسترسازی تربیتی برای شکل‌گیری جامعه منتظر، هم‌راستایی با سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش و بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و بهره‌گیری از ابزار‌ها و شیوه‌های نوآورانه نیز در طراحی این جشنواره مورد توجه قرار گرفته است. همچنین شناسایی و پرورش آثار خلاقانه و نوآورانه در حوزه مهدویت و تقویت گفتمان مهدوی در محیط‌های آموزشی از دیگر اهداف این رویداد به شمار می‌رود.

سرپرست معاونت فرهنگی، هنری و تربیت‌بدنی سازمان سما با اشاره به گروه‌های هدف جشنواره گفت: همه دانش‌آموزان دوره‌های مختلف تحصیلی، از ابتدایی اول و دوم تا متوسطه اول و دوم و هنرستان‌ها، می‌توانند در این جشنواره شرکت کنند. افزون بر دانش‌آموزان، معلمان، مربیان و معاونان پرورشی، مشاوران مدارس، مدیران، معاونان آموزشی و اجرایی و کارکنان اداری نیز در شمار مخاطبان این رویداد قرار دارند.

تشکیل ۱۴ قرارگاه برای راهبری جشنواره در استان‌ها

تنکابنی با تشریح مراحل اجرایی جشنواره اظهار کرد: دستورالعمل برگزاری جشنواره به ۱۴ قرارگاه استانی ابلاغ شده و کمیته‌های اجرایی در استان‌های مربوط تشکیل شده‌اند. فراخوان و ثبت‌نام، برگزاری کارگاه‌ها و برنامه‌های مقدماتی، دریافت آثار، ارزیابی اولیه و داوری استانی، داوری نهایی در سطح کشور، ارزیابی عملکرد قرارگاه‌ها و برگزاری اختتامیه‌های استانی و ملی از مراحل پیش‌بینی‌شده برای اجرای این رویداد است.

وی ادامه داد: در ساختار کمیته‌های استانی، رئیس استان مسئولیت ریاست کمیته را بر عهده دارد و معاون امور مدارس به‌عنوان نایب‌رئیس فعالیت می‌کند. نماینده نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری، مسئول روابط عمومی حوزه معاونت امور مدارس سما، مسئول فرهنگی استان و مدیر مدرسه نیز در ترکیب این کمیته قرار می‌گیرند. همچنین استفاده از متخصصان موضوعی و نمایندگان دانش‌آموزی دختر و پسر برای پیشبرد فعالیت‌ها در نظر گرفته شده است.

وی با توضیح درباره انتخاب قرارگاه‌ها گفت: این قرارگاه‌ها صرفاً مسئول آثار و فعالیت‌های استان خود نیستند، بلکه به‌عنوان مراکز محوری و پشتیبان جشنواره در سطح کشور فعالیت می‌کنند؛ بنابراین مدارس سراسر کشور، اعم از مدارس سما و سایر مدارس زیرمجموعه آموزش‌وپرورش، می‌توانند آثار خود را به قرارگاه‌های تعیین‌شده ارسال کنند.

تنکابنی افزود: تعداد و ترکیب قرارگاه‌ها در دوره‌های آینده می‌تواند با نظر شورای سیاست‌گذاری بازنگری شود و امکان افزایش یا کاهش آنها و استفاده از ظرفیت‌های بیشتر در مجموعه آموزش‌وپرورش و سازمان سما وجود دارد.

محور‌های موضوعی و قالب‌های متنوع آثار دانش‌آموزی

سرپرست معاونت فرهنگی، هنری و تربیت‌بدنی سازمان سما با اشاره به طراحی محور‌های متناسب با ظرفیت‌های فرهنگی و هنری مناطق مختلف کشور بیان کرد: برای هر یک از قرارگاه‌ها موضوع و قالب مشخصی در نظر گرفته شده تا دانش‌آموزان بتوانند با استفاده از استعداد‌ها و امکانات خود در حوزه‌های متنوع مشارکت کنند.

وی توضیح داد: در آذربایجان شرقی، جشنواره «قاب انتظار» با محور عکاسی از مناسبت‌ها و آیین‌های مهدوی، انتظار، امید و جلوه‌های مرتبط با این موضوع برگزار می‌شود. در آذربایجان غربی، «جشنواره شعر انتظار» به آثار ادبی از جمله سرود، شعر نو، شعر آزاد، غزل، شعرخوانی، اجرای شعر و مشاعره اختصاص دارد.

تنکابنی ادامه داد: در استان اردبیل، محور «منتظران در عصر دیجیتال» با تأکید بر استفاده خلاقانه از فناوری‌های فرهنگی، طراحی رابط کاربری تلفن همراه و رایانه و بهره‌گیری از هوش مصنوعی پیش‌بینی شده است. در اصفهان نیز موضوع «منتظران و مدرسه مهدوی» دنبال می‌شود.

وی با اشاره به محور‌های دیگر جشنواره گفت: در استان ایلام، موضوع «بصیرت، ظهور، انتظار و امیدآفرینی» با قالب‌هایی از جمله فعالیت‌های فرهنگی و هنری و طراحی پوستر با استفاده از هوش مصنوعی دنبال می‌شود. استان بوشهر نیز با محور «امیدآفرینی، انتظار مهدوی» در حوزه مقاله‌نویسی و داستان‌نویسی فعالیت می‌کند.

تنکابنی افزود: در خراسان رضوی، جشنواره «مشکات» با موضوع امید و انتظار و قالب‌هایی مانند نماهنگ، طراحی نشان و پادکست برگزار می‌شود. در خراسان شمالی نیز محور هنر‌های نوین شامل طراحی کارت‌پستال، نشان، پیکسل و استیکر در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: در سیستان‌وبلوچستان، کتاب‌خوانی، خلاصه‌نویسی کتاب و استخراج پیام‌های اخلاقی مورد توجه قرار گرفته و در استان فارس نیز بازی‌های مهدوی و تولید محتوای آموزشی محور فعالیت‌هاست. سرود و تولید آثار مرتبط با آن در لرستان، خوشنویسی در همدان و صنایع‌دستی و آیین‌ها در یزد از دیگر محور‌های پیش‌بینی‌شده هستند. همچنین بخش ویژه نقاشی در نجف‌آباد در نظر گرفته شده است.

تعیین جوایز و مشوق‌های مشارکت مدارس

وی با اشاره به پیش‌بینی ضوابط و شاخص‌های داوری گفت: شرایط عمومی و اختصاصی شرکت در جشنواره و معیار‌های ارزیابی آثار در دستورالعمل اجرایی مشخص شده است. آثار برگزیده هر قرارگاه در رتبه‌های اول، دوم و سوم معرفی می‌شوند و در مراسم اختتامیه استانی، گواهی و جوایز ارزشمند دریافت می‌کنند. همچنین برای عوامل اجرایی و دست‌اندرکاران فعالیت‌های استانی نیز مشوق‌هایی در نظر گرفته شده است.

تنکابنی درباره مشوق‌های مشارکت مدارس اظهار کرد: اگر میزان مشارکت دانش‌آموزان یک مدرسه تا ۳۰ درصد باشد، سه میلیون تومان برای مربی فرهنگی و تربیتی و سه میلیون تومان برای مدیر مدرسه در نظر گرفته شده است. در صورت مشارکت بیش از ۳۰ تا ۵۰ درصد دانش‌آموزان، این مبلغ برای هر یک از این دو گروه به چهار میلیون تومان افزایش می‌یابد و در مدارسی که میزان مشارکت آنها بیش از ۵۰ درصد باشد، پنج میلیون تومان برای مربی و پنج میلیون تومان برای مدیر مدرسه اختصاص خواهد یافت.

وی افزود: برای عوامل اجرایی استان‌های دارای قرارگاه نیز متناسب با میزان مشارکت، مشوق‌هایی پیش‌بینی شده است. همچنین استان‌هایی که جزو ۱۴ قرارگاه اصلی نیستند، در صورت مشارکت و فعالیت در جشنواره، از مشوق‌های مربوط به عوامل اجرایی برخوردار خواهند شد.

اعلام تقویم اجرایی و زمان اختتامیه جشنواره

سرپرست معاونت فرهنگی، هنری و تربیت‌بدنی سازمان سما با تشریح تقویم اجرایی جشنواره گفت: فراخوان و ثبت‌نام از ۲۶ مهر آغاز شده و این تاریخ با رونمایی از پوستر جشنواره و ارسال نامه مشترک به استان‌ها همراه بوده است. مهلت ارسال آثار تا ۳۰ آذر تعیین شده است.

وی ادامه داد: از اول تا دهم دی‌ماه، آثار در مرحله اولیه بررسی و داوری استانی قرار می‌گیرند و مراسم اختتامیه استانی نیز از ۱۱ تا ۱۷ دی‌ برگزار خواهد شد. داوری نهایی آثار در سطح کشور از ۱۸ تا ۳۰ دی‌ انجام می‌شود و اختتامیه ملی و اهدای جوایز نیز برای چهارم بهمن‌ماه پیش‌بینی شده است.

تنکابنی با اشاره به امکان اصلاح برنامه‌ها خاطرنشان کرد: این تقویم در صورت ارائه پیشنهاد از سوی شورای سیاست‌گذاری قابلیت بازنگری دارد و می‌توان متناسب با نظر اعضا، تغییرات لازم را در زمان‌بندی اجرا اعمال کرد.

ارسال آثار از طریق سامانه جشنواره

وی درباره بستر دریافت آثار نیز گفت: سامانه‌ای که برای بخش دانشگاهی جشنواره مهدویت از سوی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در استان اصفهان طراحی شده بود، با پیش‌بینی بخش دانش‌آموزی و امکان تعریف ۱۴ قرارگاه، برای دریافت آثار جشنواره دانش‌آموزی نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ بنابراین همه آثار باید از طریق همین سامانه ارسال شوند.

تنکابنی افزود: برای ارزیابی عملکرد قرارگاه‌ها نیز جدول امتیازدهی در نظر گرفته شده که مجموع امتیازات آن ۶۷۰ امتیاز است. قرارگاه‌ها بر اساس این شاخص‌ها ارزیابی می‌شوند و انتخاب قرارگاه برتر و همچنین معرفی مدرسه برتر و همکاران برگزیده در مراسم اختتامیه ملی انجام خواهد شد.

وی با تأکید بر ضرورت دیده‌شدن ظرفیت مدارس و دانش‌آموزان در این دوره از جشنواره بیان کرد: یکی از تفاوت‌های مهم این دوره با پنج دوره گذشته، برگزاری مستقل اختتامیه بخش دانش‌آموزی است تا آثار، تلاش‌ها و دستاورد‌های مدارس و دانش‌آموزان در کنار بخش دانشگاهی، به‌صورت مشخص معرفی و از برگزیدگان تقدیر شود.