به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی سازمان توسعه تجارت؛ با پیگیری‌های انجام‌شده و آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم در سامانه جامع تجارت، فرآیند تخصیص و بهره‌برداری از سهمیه‌های ارزی جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت آغاز شد.

بر اساس اطلاعیه رسمی این سامانه، جزئیات و نحوه محاسبه این سهمیه‌ها به شرح زیر است:

۱. سهمیه ارزی واحد‌های تولیدی (زمستان ۱۴۰۵)

سهمیه ارزی مربوط به فصل زمستان واحد‌های تولیدی، به‌طور کامل و بر مبنای ۱۰۰ درصد بالاترین میزان ترخیص ثبت‌سفارش‌های تولیدی در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ محاسبه و برای بهره‌برداری فعال شده است.

۲. سهمیه ارزی متقاضیان بازرگانی (پاییز ۱۴۰۵)

در بخش بازرگانی نیز، سهمیه ارزی فصل پاییز متقاضیان بر اساس بالاترین میزان ترخیص ثبت‌سفارش‌های بازرگانی در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ تعیین شده است. در این مرحله، معادل ۵۰ درصد از سهمیه بالقوه پاییز محاسبه‌شده به سهمیه بازرگانی پیشین (تابستان) متقاضیان اضافه شده و به‌عنوان سهمیه فصل پاییز لحاظ گردیده است (که در مجموع معادل ۷۰ درصد از سهمیه کل بر مبنای سنوات ذکر شده است).

نکته مهم برای فعالان اقتصادی:

سامانه جامع تجارت اعلام کرده است که پاسخ تمامی درخواست‌های مربوط به مجوز سهمیه، به‌صورت کاملاً خودکار در سیستم صادر شده و فعالان اقتصادی و تجار محترم نیازی به مراجعه حضوری جهت پیگیری این موضوع ندارند.